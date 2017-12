CSM Medgidia, năpădită de restanţe financiare

După două etape disputate din acest sezon, echipa masculină de handbal CSM Medgidia se confruntă în continuare cu probleme financiare, formaţia pregătită de Florin Cazan riscînd să se retragă din Liga Naţională după întîlnirea din deplasare, cu UCM Reşiţa, din etapa a 4-a, din cauza lipsei sprijinului financiar. Puţinii jucători rămaşi din lotul folosit în campionatul trecut nu au mai primit niciun leu de jumătate de an, în timp ce sportivii transferaţi în această vară au făcut pînă în acest moment muncă voluntară, pentru că nu au încasat nici măcar un salariu. “Nu ştiu ce se va întîmpla. Noi ne pregătim şi vrem să jucăm. Nu am mai primit niciun ban din februarie, dar încă mai aşteptăm. Ni s-a promis că pînă la meciul cu Suceava, de sîmbătă, ni se vor achita salariile pe luna august. Din cîte am înţeles, ar trebui să se strîngă nişte bani de la sponsori”, a explicat antrenorul Florin Cazan. În ciuda problemelor financiare, CSM speră să bifeze sîmbătă, în meciul cu Bucovina Suceava, programat de la ora 11.00, în Sala “Iftimie Ilisei” din Medgidia, în etapa a 3-a a Ligii Naţionale, al doilea succes din actualul sezon. “Cît a fost întrerupt campionatul ne-am pregătit şi am lucrat la omogenizarea echipei. Am vrut să jucăm un amical cu Universitatea Galaţi, dar pînă la urmă nu s-a perfectat. Din păcate, situaţia lui Alexandru Zaharia, operat după fractura deschisă suferită în urmă cu două săptămîni, s-a agravat. Operaţia s-a infectat şi l-am transferat de urgenţă la Spitalul Floreasca din capitală. Ne dorim să cîştigăm sîmbătă, cu Suceava, şi să-i dedicăm victoria. În schimb, am reuşit să-l recuperăm pe Alexandru Galan. Sucevenii s-au întărit puternic în aceasta vară şi va fi greu să-i depăşim, dar vom încerca să mai luăm două puncte”, a încheiat Cazan.