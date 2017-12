CSM Medgidia visează la o surpriză la Cluj

Victoria cu Poli Timişoara, 27-26, din debutul actualei ediţii a Ligii Naţionale de handbal masculin a adus optimismul în tabăra celor de la CSM Medgidia. Priviţi drept principali candidaţi la retrogradare, după ce au pierdut în vară mai mulţi jucători de bază, elevii lui Florin Cazan au luat o “gură de oxigen” în lupta pentru menţinerea în prima ligă şi pot aborda în linişte următoarele meciuri de campionat. Prima şansă de a mai “ciupi” puncte va fi sîmbătă, în fieful Universităţii Cluj, în etapa a doua. Chiar dacă este cotată cu a doua şansă, CSM Medgidia încearcă să producă o surpriză, mizînd pe ambiţia tinerilor din lot. “Sperăm să ne privească de sus şi să-i surprindem, dar, după evoluţia noastră din prima etapă, cred că şi-au dat seama că nu le va fi uşor şi vor aborda jocul mai concentraţi. Universitatea are o echipă puternică, după ce a făcut cîteva achiziţii bune în această vară, şi este una dintre candidatele la cupele europene. Totuşi, noi nu avem nimic de pierdut şi mergem la Cluj cu gîndul să facem un joc bun şi să obţinem un rezultat pozitiv. Ne jucăm şansa pînă la capăt, pentru că doar aşa putem cîştiga. În plus, este o ocazie perfectă pentru a pregăti următoarele meciuri, importante în lupta pentru evitarea retrogradării”, a declarat antrenorul Florin Cazan. Tehnicianul îl va putea folosi la Cluj şi pe Alexandru Zaharia, interul stînga în vîrstă de 20 de ani revenind la antrenamente după accidentarea din meciul cu timişorenii. Singurul semn de întrebare este în dreptul lui Alexandru Galan, care a acuzat dureri la genunchiul drept şi nu s-a antrenat în ultimele zile. Partida de la Cluj se va disputa la ora 18.00, una destul de neobişnuită pentru jucătorii de la CSM Medgidia. “De obicei, jucăm dimineaţa, dar în etapele intermediare am mai evoluat şi după-amiază. Nu prea am jucat sîmbăta, dar nu este o problemă pentru noi”, a explicat Cazan. Delegaţia grupării din Medgidia va pleca spre Cluj azi, urmînd să revină acasă imediat după meci. În ciuda problemelor financiare, conducerea le-a promis jucătorilor că le va achita săptămîna viitoare salariile pentru luna august.