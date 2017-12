Cu sau fără card, tot beneficiem de servicii medicale!

07:05:59 / 04 Mai 2015

Card de sanatate

Avem card de sanatate dar nu-l putem folosi la laboratoarele de analize medicale pentru ca nu sunt bani pentru analizele anuale obligatorii Sunt programat tocmai in luna august Ce fac stau sa ma uit la card ma ajuta cineva ,ce face in acest caz casa de sanatate,sa ne raspunda in acest caz Dorina Schipor daca are ce .Sunt satul de promisiuni desearte ,la spital se plateste coronografia ,stentul plus multe altele care se fac cu firme private care nici nu vor sa auda de casa de sanatate.Motivul lipsa banilor si intarzierea mare la decontari