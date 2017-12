Cum va fi vremea în următoarele zile

Ar fi bine să profitați cât mai mult de temperaturile plăcute și de soare, pentru că în următoarele zile vremea începe să se răcească și sunt posibile ploi în Dobrogea. Potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), joi, 5 noiembrie, vom avea parte de timp frumos și cer parțial înnorat. Maximele vor fi cuprinse între 10 și 15 grade Celsius, iar minimele se vor încadra între 2 și 7 grade C. De vineri, 6 noiembrie, începe să se răcească treptat. Vom avea parte de cer variabil, atât cu soare, cât și cu nori, maximele se vor încadra între 8 și 11 grade C, iar minimele între 2 și 6 grade C. Sâmbătă, 7 noiembrie, va fi și mai frig și este posibil să plouă. Maxima zilei va fi de numai 9 grade C, iar temperaturile minime se vor încadra între 1 și 4 grade C. Meteorologii spun că săptămâna viitoare va debuta cu o încălzire uşoară, spre o medie de 12 grade C, iar până la sfârşitul săptămânii, valorile termice vor continua să se menţină în limitele normale ale perioadei.

