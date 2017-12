Cursuri gratuite pentru elevii talentați la Palatul Copiilor. Vezi care sunt!

Fie că au ajuns pentru prima dată la Palatul Copiilor Constanța, sau au deja câțiva ani de când participă la cel puțin un cerc din cadrul palatului, elevii și părinții care i-au însoțit pe copii la festivitatea de deschidere a anului școlar 2015 - 2016 de sâmbătă dimineață, au avut mari emoții. Cu mic, cu mare, au pășit grăbiți către sala mare a Palatului Copiilor. Unii părinți erau îngrijorați că nu vor mai prinde locuri la cercurile preferate. ”Am ajuns puțin mai târziu și am auzit că lista la înot este deja făcută. Sper să mai găsim un loc la o grupă de începători pentru cea mică. Are 8 ani și înotul este un sport care o ajută să se dezvolte armonios”, a spus mama unei fetițe. Ea a explicat că dacă ar trebui să o susțină pe fetiță la înot la un bazin particular, costurile ar fi foarte mari așa că cercul de la Palatul Copiilor este cea mai bună soluție. Pentru multe familii cu posibilități financiare modeste din județul Constanța, cele 32 de cercuri din cadrul Palatului Copiilor care sunt organizate gratuit de profesori special pregătiți sunt cea mai bună alternativă.

”CURSURILE DE LA PALAT SUNT CA O ORĂ LIBERĂ” Andrada Iulia are 12 ani, și este elevă în clasa a VI-a la Școala Gimnazială nr. 43 ”Ferdinand”. De cel puțin 4 ani vine în fiecare sâmbătă la cursurile desfășurate la Palatul Copiilor și spune că este o adevărată plăcere să învețe atâtea lucruri. ”Merg la cercul de Artă Teatrală și mai fac și Muzică Ușoară și Ceramică. Este foarte frumos și îmi place foarte mult că învăț multe lucruri. La Ceramică am creat o mulțime de obiecte. Pentru mine, Palatul Copiilor este ca o oră liberă în care faci ce-ți place”, a spus cu convingere Andrada. S-ar înscrie și la alte cercuri, însă spune că nu mai are suficient timp, pentru că trebuie să se pregătească și pentru școală.

CUM SE POT ÎNSCRIE? Elevii care vor să se înscrie la unul din cercurile Palatului Copiilor trebuie să știe că procedura de înscriere este simplă: trebuie să ia legătura cu profesorul de la cercul pe care vor să-l urmeze, apoi vor completa o cerere tip la care vor atașa o copie după certificatul de naștere. ”Pentru activitățile sportive, părinții trebuie să mai aibă o adeverință medicală care să ateste că sunt apți pentru a face sport. Se pot înscrie copii între 6 și 18 ani, care sunt împărțiți pe grupe în funcție de nivelul lor de pregătire după primele ore de cerc”, a explicat directorul adjunct al Palatului, prof. Roxana Mitan. Programul de funcționare este flexibil, pentru a le oferi ocazia elevilor să participe la cursuri, așa că cele mai multe cercuri au loc în week-end, sau după programul de școală al copiilor. ”Avem o tradiție de 63 de ani de educație non-formală și credem că am contribuit pozitiv la educația copiilor din județul nostru”, a precizat prof. Mitan.

Ce cursuri pot urma copiii?

În domeniul activităților cultural-artistice, sunt organizate cursuri de Pictură, Dans popular, Dans modern, Artă teatrală și Teatru școlar - balet. De asemenea, funcționează cercuri de Muzică ușoară, Taraf, Fanfară, Ceramică și design vestimentar, Modelaj din ceramică, dar și Cultură și civilizație engleză. Activitățile tehnico-științifice cuprind cercuri de Studii europene și Atelierul fanteziei, Electronică, Educație pentru cetățenie democratică, Arheologie, Informatică, Matematică aplicată, Horticultură și protecția mediului și Navomodele. În cadrul activităților sportive, profesorii îi învață pe copii înot, baschet, fotbal și șah. Palatul Copiilor are în subordine patru cluburi în județ, unde copiii pot participa la cursurile organizate. Astfel, la Clubul Copiilor Hârșova, tinerii pot participa la cursuri de Ecologie - Biologie, Horticultură și Arheologie, la Medgidia funcționează cercul de Creație literară și Navomodele, la Mangalia - Pictură și Tehnoredactare computerizată, iar la Năvodari - Dans modern și Teatru școlar.

