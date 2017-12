CVM Tomis a pierdut disputa cu Lokomotiv

12:48:29 / 12 Februarie 2015

suporter al echipelor de handbal si volei din ZALAU

Am crezut ca numai la noi la Zalau sunt oameni prosti. Este pacat cum terfelim o echipa si jucatorii dupa un esec. La Constanta este o echipa valoroasa. Nu poti sa spui ca ai jucat cu echipe NO NAME pana acum. Hai sa fim seriosi! CVM Tomis Constanta merita toate felicitarile si aprecierile pentru ceea ce a realizat in Liga Campionilor. Personal sunt fan al echipei din Zalau, dar imi este ciuda cand vine cineva si arunca cu RAHAT in munca si performantele sportivilor. Acum sunt sigur ca o sa spuna doamna sau domnisoara Maria ca nici eu nu am facut sport, dar vreau sa o asigur ca am facut si inca la cel mai inalt nivel. OK. Cam asta este. Nu am citit restul comentariilor legate de bilete, dar pentru orice spectacol sportiv trebuie sa se plateasca. Stie cineva din cei care asteapta sa vada meciuri de handbal sau volei care sunt costurile de organizare ale unui meci de Liga Nationala, divizia A1? Cred ca nu! Daca mai este sa vorbim de meciurile din Cupele Europene nici nu mai are rost sa ridicam problema.. Costurile sunt imense, asa ca nu cred ca trebuie sa ne plangem ca platim 5-10 lei la un meci din campionatul intern sau intre 20 si 50 de lei la cele internationale.