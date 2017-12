CVM Tomis începe bătălia pentru Cupa Challenge

Club Volei Municipal Tomis Constanţa dispută sîmbătă, de la ora 18.30, cel mai important meci din istoria echipei: semifinala GM Capital Challenge Cup. O victorie împotriva polonezilor de la Jastrzebski Wegiel le-ar permite campionilor României să joace duminică, de la ora 17.00, cu trofeul pe masă!

Pentru Club Volei Municipal Tomis Constanţa, campioana României la volei masculin, ora mult aşteptată a sosit! Sîmbătă, de la ora 18.30, la Izmir, în Karsiyaka Mavisehir Sports Hall, echipa antrenată de Stelio De Rocco va înfrunta pentru un loc în finala GM Capital Challenge Cup, ediţia 2008-2009, formaţia poloneză Jastrzebski Wegiel. Un duel aşteptat cu interes maxim de voleibaliştii Tomisului, dornici să realizeze o performanţă pe măsură la Izmir. Cu toate că adversara Tomisului este cotată cu prima şansă la victorie, Began şi compania nu se tem de confruntarea cu Wegiel. „Sîntem pregătiţi. Şansele sînt egale, iar dorinţa de a juca finala este mare, de ambele părţi. Prezenţa în Final Four înseamnă foarte mult pentru mine. Echipa poloneză are în componenţă jucători cu experienţă, de mare valoare, iar noi trebuie să facem un joc perfect pe toate planurile”, a declarat la conferinţa de presă de vineri Radu Began, căpitanul Tomisului. „Am mai fost în Turcia, atît ca jucător, cît şi ca antrenor. Şi acum organizarea este foarte bună. Referitor la duelul din Final Four, pot spune că toate echipele îşi doresc să cîştige şi vor să joace un volei de calitate”, spune antrenorul Stelio De Rocco. Tehnicianul echipei Jastrzebski Wegiel, Roberto Santilli, consideră că toate formaţiile prezente la Izmir au şanse la cîştigarea trofeului: „Pentru noi, eliminarea lui Sisley Treviso a reprezentat un rezultat desosebit. În Final Four au ajuns patru formaţii foarte bune. Capacitatea de a juca fără greşeală în momentele importante ale partidelor va face diferenţa. Doar Arkas are un uşor avantaj, evoluînd pe teren propriu. Noi am venit aici ca să cîştigăm trofeul, dar duelul cu Tomis, o echipă care are jucători valoroşi, nu va fi uşor”. Tomis şi Wegiel s-ar fi putut întîlni încă de anul trecut, în optimile de finală ale Cupei CEV, dar au fost eliminate de Hypo Tirol Innsbruck, respectiv Olympiacos Pireu. Cele două echipe şi-au continuat parcursul european în Cupa Challenge şi iată că acum au ajuns să se bată pentru un loc în marea finală a acestei competiţii. „Este onorant că o echipă românească, mai ales o echipă care reprezintă Constanţa, joacă în acest turneu, fiind astfel între primele 12 echipe din Europa, incluzînd Liga Campionilor, Cupa CEV şi Cupa Challenge. Sigur că nu mă amăgesc că echipa noastră ar avea valoare de Liga Campionilor, de primele 4 sau 8, dar este o onoare să evoluăm în Final Four-ul Cupei Challenge. Primele sînt cele stabilite la începutul sezonului pentru parcursul în cupe europene, dar sînt puţin mai mici decît dacă ne-am fi calificat în Final Four-ul Cupei CEV. Fiecare jucător va fi recompensat după cum şi-a negociat contractul”, a anunţat preşedintele clubului constănţean, Sorin Strutinsky.

Voleibaliştii Tomisului au efectuat vineri seară primul antrenament în sala care va găzdui turneul Final Four de la Izmir, acomodarea cu arena care are o capacitate de 5.000 de locuri fiind extrem de importantă în vederea unei evoluţii cît mai bune a jucătorilor constănţeni. Formaţia noastră are programat sîmbătă, între orele 10.00 şi 11.00, ultima şedinţă de pregătire înaintea confruntării cu Wegiel, la finalul căreia toată lumea speră să aplaude o calificare în marea finală a campioanei Romaniei. „Sîntem la două lungimi de cîştigarea Cupei Challenge. Va fi dificil, pentru că întîlnim în semifinală pe Wegiel, echipa poloneză care a eliminat în sferturi pe Sisley Treviso, o altă formaţie puternică. Va fi dificil, dar se poate întîmpla orice. Este un singur meci şi trebuie să jucăm la cel mai înalt nivel. Fiecare echipă are şansa ei în lupta pentru accederea în finală”, consideră Sebastian Firpo, coordonatorul de joc al Tomisului, în timp ce Florin Voinea crede că Tomisul nu trebuie să se teamă de întîlnirea de sîmbătă: „Formaţia poloneză este una puternică, dar acest lucru nu trebuie să ne sperie. Chiar dacă suporterii polonezi vor fi mai mulţi, noi sîntem pregătiţi pentru această partidă”. Echipa noastră va fi susţinută la Izmir de aproximativ 200 de suporteri, care vor înfrunta o galerie poloneză mai numeroasă.

Patras - Arkas, în prima semifinală

În primul joc al turneului de la Izmir, echipa locală Arkas va înfrunta pe grecii de la EA Patras. Turcii sînt favoriţi, organizarea turneului pe teren propriu indicîndu-i drept mari favoriţi. „Fiind gazde, avem o mare şansă de a cîştiga turneul. Sper ca echipa mea să se impună în duelul cu celelalte formaţii, dar pentru a reuşi acest lucru trebuie să jucăm foarte bine. Toate echipele sînt puternice şi vor lupta pentru prima poziţie”, consideră antrenorul echipei Arkas, Fernando Munoz Benitez.

Programul partidelor

sîmbătă, 21 martie - semifinalele

ora 16.00: E.A. Patras (Grecia) - Arkas Izmir (Turcia)

ora 18.30: CVM TOMIS Constanţa - Jastrzebski Wegiel (Polonia)

duminică, 22 martie - finalele

ora 14.00: finala pentru locurile 3-4

ora 17.00: finala mare