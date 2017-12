Dă cash, să simtă și băiatu' creșterea PIB în buzunar!

Angajații români consideră că merită salarii cu 1.000 lei mai mari decât cele curente, așteptările lor plecând de la un prag minim de 2.844 lei. De ce? Simplu. Creșterea economică a adus un plus de locuri de muncă și, în același timp, majorările salariale din sectorul bugetar au pus presiune suplimentară pe angajatorii din mediul privat. Cei mai supărați sunt tinerii sub 24 de ani, care câștigă, în medie, 1.500 lei pe lună - ei consideră că o remunerație justă pentru posturile ocupate ar fi de circa 2.261 lei, potrivit unui studiu realizat de eJobs.

CÂT AI ȘI CÂT MERIȚI Angajații români consideră că merită salarii cu 1.000 lei mai mari decât cele pe care le au în prezent și vor ca salariul mediu să pornească de la cel puțin 2.844 lei, potrivit unui studiu realizat de platforma de recrutare online eJobs - „Așteptările salariale au crescut în ultimul an, în contextul evoluției economice favorabile, care a dus la un plus al consumului și, implicit, al nivelului de trai. Astfel, dacă anul trecut un român ar fi acceptat să se angajeze pe un salariu mediu de 2.550 lei, acum, așteptările pornesc de la minimum 2.844 lei. Mai mult, participanții la studiu consideră că ar merita salarii cu 40% mai mari decât cele pe care le obțin pentru joburile curente. În medie, diferența dintre salariul curent și cel considerat just la nivelul pieței este mai mare de 1.000 lei“. De asemenea, tinerii consideră că ar trebui să câștige cu 50% mai mult. Cele mai mari diferențe apar în rândul celor cu vârsta sub 24 ani, care au în prezent un salariu mediu de aproximativ 1.500 lei; ei apreciază că o remunerație justă pentru postul pe care îl ocupă ar fi de cica 2.261 lei. La polul opus, decalajele cele mai mici între salariile curente și cele considerate corecte se înregistrează în rândul celor cu vârsta între 35 și 45 ani - ei consideră că ar trebui să câștige cu 33% mai mult decât în prezent. „Creșterea așteptărilor salariale este explicată, pe de-o parte, de contextul economic favorabil - avansul PIB a adus mai multe noi locuri de muncă; pe de altă parte, majorările lefurilor bugetarilor pun presiune și creează noi așteptări și în sectorul privat“, spune reprezentantul eJobs Bogdan Badea.

UNDE ȘI CINE Totodată, angajații din România se așteaptă ca schimbarea locului de muncă să le aducă și o creștere a salariului; cu toate acestea, ei spun că ar accepta să-și schimbe jobul dacă li s-ar oferi cel puțin 500 lei în plus (+19,3%). În ceea ce privește sectorul de activitate, surprizele nu-s foarte mari - „Candidații din management și construcții domină în topul așteptărilor salariale, depășindu-i pe cei din IT, bănci sau asigurări. Cel mai ridicat nivel al așteptărilor îl au cei cu poziții de management (4.547 lei lunar) și angajații din construcții (4.071 lei lunar), urmați de cei din IT Software (4.028 lei lunar). În cazul salariaților din bănci, salariul considerat just este, în medie, de 3.601 lei, iar în asigurări - de 3.831 lei lunar“. Evident, există diferențe și între regiuni, în București-Ilfov fiind cele mai mari așteptări salariale, cu o medie de 3.557 lei; aici sunt însă și cele mai mari salarii curente - de circa 2.699 lei.