Dănuţ Gelu Dincă, noul director al penitenciarului Poarta Albă

Directorul Penitenciarului de Maximă Siguranţă Poarta Albă, insp. şef princ. Claudiu Cătălin Bejan, a fost eliberat din funcţie, la cerere, şi numit director adjunct al Secţiei de Intervenţii Psiho-Sociale în cadrul aceleiaşi instituţii. Potrivit insp. Gabi Botezan, purtătorul de cuvînt al penitenciarului, la conducerea penitenciarului a fost numit, pentru o perioadă de şase luni, insp. şef princ. Gelu Dănuţ Dincă, fostul şef al Secţiei Exterioare de la Valea Seacă, care, în vara acestui an, a asigurat timp de trei luni şi conducerea Secţiei de Siguranţă a Sistemului de Detenţie. Noul director şi-a intrat în drepturi pe 1 septembrie, urmînd ca Administraţia Naţională a Penitenciarelor să scoată postul la concurs. „Nu cunosc motivele exacte care au stat la baza deciziei luate de Cătălin Bejan, mi s-a spus doar că ar fi vorba de motive personale. Eu am fost înştiinţat de numirea mea în această funcţie pe 4 septembrie, printr-o notă teledonică, iar miercuri, directorul general al Agenţiei Naţionale a Penitenciarelor a venit la Poarta Albă pentru a ne face o scurtă informare”, a declarat Dănuţ Gelu Dincă. Directorul interimar al penitenciarului Poarta Albă nu ştie încă dacă va participa la concursul ce urmează a fi organizat pentru ocuparea funcţiei de director. În schimb, directorul Dincă şi-a făcut deja un plan de lucru pentru următoarele şase luni. „Mi-am propus ca obiective creşterea siguranţei locului de deţinere, crearea unor condiţii mai bune în penitenciar şi îmbunătăţirea imaginii instituţiei. În acest sens, am purtat discuţii cu deţinuţii care vor îmbunătăţirea locurilor de îmbăiere şi a distribuţiei de apă, sens în care s-a şi dispus repararea conductelor corodate din cauza vechimii. O altă doleanţă a lor a fost prelungirea programului la televizor pe parcursul întregii nopţi însă, din motive de siguranţă, nu ne putem permite să le satisfacem această cerinţă. Cert este că, atunci cînd sînt evenimente care suscită interesul tuturor, se poate face o derogare ca să-i lăsam să vizioneze programe TV, dar numai în cazuri speciale”, a adăugat directorul interimar Dincă.

Schimbarea din funcţie a insp. şef princ. Claudiu Bejan vine după o vară extrem de agitată pentru Penitenciarul de Maximă Siguranţă Poarta Albă. La începutul lunii iulie, doi deţinuţi au reuşit să evadeze profitînd de neatenţia gardienilor şi au fost prinşi după cîteva zeci de ore, în urma mobilizării tuturor forţelor de ordine din judeţul Constanţa. După aprox. două săptămîni de la prinderea evadaţilor, deţinuţii încarceraţi în Secţia IV a unităţii de detenţie, printre care şi interlopii constănţeni notorii au participat la o revoltă violentă înăbuşită în forţă de trupele speciale ale închisorii. Aceste evenimente au fost precedate, săptămîna trecută, de o răfuială sîngeroasă în care au fost implicaţi patru deţinuţi periculoşi, care se luptau pentru supremaţie în penitenciar.