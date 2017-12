Datoriile către bugetul local de pe înştiinţările roz/bleu se achită doar la SPITVBL

Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local (SPITVBL) Constanţa aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că impozitele, taxele locale şi/sau amenzile contravenţionale de pe înştiinţările de plată tipărite pe hîrtie roz sau bleu nu se încasează la poştă. Pentru achitarea sumelor datorate bugetului local, persoanele fizice şi juridice care se află în posesia înştiinţărilor roz sau bleu se vor adresa ghişeelor agenţiilor fiscale din str. Atelierelor nr. 3 sau Nicolae Grindeanu nr. 66 ori, după caz, casieriilor Serviciilor de Urmărire şi Executare Silită (roz) sau Urmărire şi Executare Silită Amenzi (bleu) din str. Badea Cîrţan nr. 3. Şi în acest an, sumele datorate bugetului local au fost comunicate prin intermediul înştiinţărilor de plată tipărite pe hîrtie de culoare albă, galbenă, roz şi bleu. Noutatea constă în faptul că înştiinţarea de plată este comunicată pe adresa de domiciliu a proprietarului, adică pe adresa din cartea/buletinul de identitate al contribuabilului, aşa cum a fost declarat de acesta la agenţia fiscală de care aparţine. “Precizăm, de asemenea, că înştiinţările de culoare albă, galbenă şi roz cuprind sume reprezentînd sumele datorate bugetului local, pentru toate bunurile impozabile înregistrate în baza de date a SPITVBL, iar înştiinţările de culoare bleu cuprind amenzi contravenţionale din anul 2008 sau anii anteriori, neachitate în termenul legal de plată şi care au fost constituite în dosare de urmărire şi executare silită“, a declarat directorul executiv al SPITVBL, Virginia Ştefănică. Reamintim că înştiinţarea de plată emisă pe hîrtie de culoare albă cuprinde obligaţiile de plată cumulate pentru toate bunurile aflate în evidenţa instituţiei pe anul 2009. Aceste sume se pot achita la ghişeele SPITVBL sau la oficiile poştale din localitate. Cele tipărite pe hîrtie de culoare galbenă cuprind obligaţiile de plată cumulate pentru toate bunurile aflate în evidenţa instituţiei pe anul 2009, pentru anii anteriori, precum şi accesoriile acestora, calculate la data de 1 ianuarie 2009. Aceste sume se pot achita la ghişeele SPITVBL sau la oficiile poştale din localitate. Înştiinţarea de plată emisă pe hîrtie de culoare roz este expediată contribuabilului care are întocmit dosar de urmărire şi executare silită pentru una sau mai multe din bunurile mobile/imobile impozabile. Sumele din dosarele de urmărire şi executare silită nu se regăsesc pe înştiinţarea de plată. Aceasta cuprinde totalul obligaţiilor de plată datorate pentru 2009, pentru anii anteriori, precum şi accesoriile acestora, calculate la 1 ianuarie 2009, sumă ce poate fi plătită la ghişeele SPITVBL, după închiderea dosarului de urmărire şi executare silită. Înştiinţarea tipărită pe hîrtie de culoare bleu este expediată contribuabilului care are întocmit dosar de urmărire şi executare silită pentru amenzile contravenţionale neachitate. Acest tip de înştiinţare cuprinde obligaţiile de plată reprezentînd amenzi contravenţionale din 2008 şi anii anteriori. În situaţia existenţei unui astfel de dosar, plata sumelor reprezentînd impozite şi/sau taxe locale se va efectua numai după închiderea dosarului de urmărire. Debitele înscrise pe înştiinţarea de culoare bleu pot fi achitate la Serviciul de Urmărire şi Executare Silită Amenzi din str. Badea Cîrţan, nr. 3, la Agenţia Fiscală nr. 3, din str. Atelierelor nr. 3 şi Agenţia fiscală nr. 2 din str. Nicolae Grindeanu nr. 66. Directorul SPITVBL a mai spus că pentru plata cu anticipaţie a impozitelor şi taxelor locale, pînă la data de 31 martie 2009, aferente tuturor bunurilor mobile şi/sau imobile deţinute în proprietate, contribuabilii persoane fizice vor beneficia de o bonificaţie de 10%, iar persoanele juridice,4 de o bonificaţie de 5%, stabilite prin HCLM nr. 228/2008, la impozitul pe clădire, teren şi mijloace de transport.