De ce prezintă bărbaţii un risc mai mare decât femeile de a muri din cauza Covid-19? Explicaţiile unui medic român

Bărbaţii prezintă un risc mai mare de a muri din cauza Covid-19 decât femeile. Acest lucru a fost demonstrat încă din primele studii despre infecţia cu SARS Cov-2, din China, care au arătat că penumonia severă Covid-19, urmată de complicaţii şi deces este de aproape două ori mai frecventă la bărbaţi decât la femei, scrie medicul Mihai Craiu pe pagina de Facebook Spitalul Virtual pentru Copii.

Medicul spune că diferenţa din Asia poate fi explicată prin faptul că tabagismul nu este frecvent în acea regiune a lumii în rândul femeilor. Însă ponderea se păstrează şi la decesele din Europa şi SUA. Cum explică doctorul Mihai Craiu acest lucru.

"Trecând peste perspectiva "relaxată" a multor bărbaţi in faţa bolii (in general, nu numai în cazul particular al noului coronavirus) si peste adoptarea unor comportamente sociale sau profesionale riscante, bărbaţii au şi alt profil imunologic şi hormonal. Nefavorabile in scenariul infectiei COVID-19. Deoarece majoritatea genelor ce codifică răspunsul imun se află pe cromozomul X. Doamele au 2 cromozomi X iar bărbaţii doar unul.

Incă de acum 18 ani, de la episodul SARS, a fost observată disparitatea de sex privind mortalitatea. În defavoarea bărbaţilor. Aceştia au decedat in 21.9% din cazuri faţa de pacienţii de sex feminin unde a fost consemnat decesul in 13.2% din imbolnaviri.", scrie Mihai Craiu.