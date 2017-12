Debut cu dreptul pentru Ilie Stan

Primul meci pentru Ilie Stan pe banca tehnică a FC Farul s-a încheiat cu o victorie pentru formaţia de pe litoral, care s-a impus, cu 5-2 (V. Munteanu 16-pen., Tigoianu 24, 85, Vezan 56, Fl. Popa 70 / Ciurea 26-pen., Perju 49), în fieful celor de la Oţelul Galaţi, în partida disputată sâmbătă, în etapa a 23-a din Seria I a Ligii a II-a. Având în faţă o echipă formată din jucători foarte tineri, constănţenii au dominat startul partidei, deschizând scorul în min. 16, după ce V. Munteanu a transformat o lovitură de pedeapsă acordată după un fault comis asupra lui Tigoianu. Diferenţa s-a mărit în min. 24, când Tigoianu a reluat cu capul din centrarea lui V. Munteanu, şi se părea că elevii lui "Iliesta" vor avea parte de o misiune uşoară. Relaxarea şi-a spus însă cuvântul şi gălăţenii au revenit incredibil, reuşind să restabilească egalitatea. Mai întâi, în min. 26, Negrilă l-a faultat pe Perju şi Ciurea a înscris de la punctul cu var, apoi, în min. 49, Perju a trimis la vinclu de la 20 de metri, la capătul unei acţiuni personale. Certaţi de pe margine de Ilie Stan, constănţenii şi-au revenit, iar Vezan şi-a readus echipa în avantaj, reluând plasat din careu, după centrarea lui Tigoianu. Mai mult, în min. 70, Fl. Popa a profitat de gafa portarului gazdelor şi a trimis cu capul în plasă, după o pasă trimisă de Pătulea. Scorul final a fost stabilit de Tigoianu, în min. 85, mijlocaşul Farului marcând cu un şut de la marginea careului.

„În condiţiile în care am întâlnit o echipă tânără, dar foarte bine pregătită şi organizată, consider că echipa a avut o atitudine pozitivă. Am jucat în viteză, direct pe poartă şi am fi putut înscrie mai multe goluri. Sigur, a fost un moment de uşoară relaxare când gazdele au revenit şi au egalat, dar sunt mulţumit de felul în care au reacţionat jucătorii. Trebuie să avem continuitate, să creştem de la meci la meci şi să interesează să schimb repede unele lucruri în jocul echipei, pentru că avem mult de muncă”, a spus Ilie Stan.

Cele trei puncte pun FC Farul într-o poziţie extrem de favorabilă în privinţa calificării în play-off, ţinând cont că una dintre contracandidate, ACS Berceni, a făcut un pas greşit pe teren propriu, iar cealaltă, SC Bacău, are un program dificil în finalul sezonului regulat.

Au jucat pentru FC Farul: Negrilă - Băjan, Fl. Popa, D. Bratu, Zugravu - V. Munteanu, Vezan (80 Vlăescu), Fl. Pătraşcu, Tigoianu (87 A. Cristea) - C. Neagu, Pătulea.

Celelalte rezultate ale etapei: ACS Berceni - CS Baloteşti 2-2, SC Bacău - Ceahlăul Piatra Neamţ 3-0, Dacia Unirea Brăila - Academica Clinceni 2-0, Gloria Buzău - Dunărea Călăraşi 0-4. Meciul Rapid CFR Suceava - Rapid Bucureşti se joacă duminică, de la ora ora 11.00 (în direct la Digi Sport 1). Bucovina Suceava stă.

Clasament: 1. Rapid 46p (golaveraj: 34-8), 2. Călăraşi 45p (45-10), 3. Brăila 41p (29-17), 4. Clinceni 36p (35-22), 5. FC FARUL 35p (39-27), 6. SC Bacău 35p (27-23), 7. Berceni 30p (28-30), 8. Buzău 27p (23-34), 9. Suceava 24p (20-28), 10. Baloteşti 22p (20-27), 11. Pojorîta 16p (26-42), 12. Oţelul 12p (12-37), 13. Ceahlăul 11p (10-36).

Citeşte şi:

Ilie Stan debutează sâmbătă la FC Farul

Ilie Stan, la primul antrenament ca tehnician al FC Farul

Ilie Stan a fost prezentat oficial la FC Farul

Ilie Stan a fost numit în locul lui Constantin Gache, la FC Farul

FC Farul s-a făcut din nou de râs şi riscă să nu se califice în play-off