Declarații cutremurătoare ale medicilor care îngrijesc victimele de la ”Colectiv”

Mulți medici au rămas înmărmuriți când au văzut starea victimelor de la clubul ”Colectiv”. Unii n-au mai văzut așa ceva în întreaga carieră. Și nu vorbim doar de medici din România, ci și de specialiști veniți din afară să ajute. Este cutremurător ce spun specialiștii, este cutremurător câtă suferință îndură tinerii...

Dr. Yarom Shoham, din Israel a declarat că nu a văzut o asemenea tragedie de când profesează. ”Imediat ce am auzit de incident, ne-am oferit ajutorul. Era nevoie şi de asta suntem aici”, a spus doctorul, care îi ajută pe medicii de la Spitalul Bagdasar Arseni din București. Nimeni nu se poate pronunța în ceea ce privește evoluția bolnavilor, având în vedere starea lor gravă. ”Evoluţia este total imprevizibilă într-o arsură. Oricâte eforturi am face, se poate întâmpla ca starea unui pacient să se schimbe de la o oră la alta. N-o să fim siguri decât atunci când o să vedem pacienţii ieşind pe picioarele lor pe poarta spitalului. Să zicem că am avea tot ce ne trebuie. Riscurile sunt foarte, foarte mari”, a declarat dr. Andrei Carantino. În cazul a 7 dintre bolnavi, explică doctorul, având în vedere că au insuficienţă multiplă de organe, la care se adaugă arsura propriu-zisă, riscurile sunt extraordinare. ”Cum se luptă săracii pacienţi, ne luptăm şi noi. Or să urmeze operaţii multe de acum înainte. Trebuie să mergem înainte”, a afirmat medicul de la Spitalul Bagdasar Arseni. Și medicii Spitalului Floreasca au fost rezervaţi în privinţa evoluţiei pacienţilor. ”Toţi pacienţii, inclusiv cei cu stare extrem de gravă, au demonstrat o evoluţie stabilă. Prima evaluare o facem la 48 de ore. Evident, toţi trec prin sală, mai bine jumătate de ei au fost reevaluaţi. Primele 3 zile sunt prima perioadă critică, după aia ne gândim la alte complicaţii. Suntem abia la începutul unor boli extrem de grave”, a spus profesorul Ioan Lascăr, de la Spitalul Floreasca.

DURERI FOARTE MARI... Și medici ai Spitalului Militar Central (SMC) au rezerve. Comandantul SMC, Florentina Ioniţă Radu, a declarat că medicii au operat 12 ore încontinuu. ”Evoluţia este imprevizibilă la arsuri. Aceste lucruri se manageriază cu metode medicale, şi anume arsurile sunt acoperite cu diverse substanţe, creme, astfel încât să plece cât mai puţin lichid din organism. În fiecare zi se face pansamentul lor, unii dintre pacienţi având arsuri pe mai mult de 50% din suprafaţa corpului. Aceste pansamente sunt făcute în sălile de operaţie, întrucât durerile pe care le simte pacientul sunt foarte mari când se schimbă pansamentul. Operaţiunea este foarte complicată, în condiţiile în care suntem obligaţi să facem o anestezie mai uşoară, pentru că, având afectate căile respiratorii, pacienţii nu pot fi intubaţi în permanenţă pentru această anestezie”, a explicat Florentina Ioniţă Radu.

COSTURI URIAȘE Costul tratamentului unei persoane cu arsuri este între 500.000 şi un milion de euro pentru 3 luni, cât poate dura perioada necesară vindecării unui pacient care a suferit arsuri grave, a declarat şeful Clinicii de Chirurgie Plastică a Spitalului Floreasca, prof. dr. Ioan Lascăr. Profesorul a explicat acest lucru în cadrul unui grup de lucru convocat la Guvern de premier. În acest context, Victor Ponta le-a cerut ministrului Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, şi secretarului de stat Raed Arafat să elaboreze un program special pentru tratarea şi recuperarea bolnavilor cu arsuri, astfel încât aceștia să primească finanţare de la bugetul de stat.

SPITALELE DIN CAPITALĂ Spitalele Capitalei aveau internaţi, duminică la prânz, 140 de răniţi în incendiul de la clubul ”Colectiv” şi doar o singură victimă neidentificată, la Spitalul de Arși, potrivit datelor Ministerului Sănătăţii (MS). Astfel, la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB) sunt 24 de pacienţi, la Floreasca - 15, la Spitalul de Arşi - 27, la Bagdasar Arseni - 22, la Spitalul de Copii ”Grigore Alexandrescu” - 5, Spitalul ”Sf Ioan” - 8, la Spitalul Elias - 15, la Spitalul Militar - 11, la Spitalul ”Sf. Pantelimon” - 5, la Spitalul Gerota - 3 şi la Spitalul SRI - 5.

Potrivit ministrului Sănătății, Nicolae Bănicioiu, 80 - 90 de pacienți sunt în stare critică şi foarte gravă.

Numărul deceselor poate să crească

Ultimul bilanţ al incendiului arată 30 de persoane decedate - după ce trei tinere, două aflate în Spitalul Bagdasar Arseni, iar alta la Spitalul de Arşi, au murit duminică - şi alte 146 de persoane rănite, internate la acest moment la spitalele din Capitală. Prof. dr. Ioan Lascăr a explicat la Guvern, după o şedinţă informală, că este posibil ca numărul deceselor să crească, date fiind rănile foarte complexe. Mai exact, spune secretarul de stat dr. Raed Arafat, ”riscăm să mai avem încă decese, chiar un număr semnificativ din cei internați, având în vedere că sunt 90 în stare gravă și critică. Asta nu înseamnă că ne așteptăm să avem, Doamne ferește, 90 de decese. Din aceste cazuri, statistic vorbind, un procent poate să fie cu riscul de a sucomba în timpul tratamentului”, a afirmat secretarul de stat.