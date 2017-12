Deficit bugetar scăpat de sub control?

Avertisment dat de economişti! Deficitul bugetar la sfîrşitul lui 2008 are şanse mari să depăşească pragul maxim de 3% din PIB, peste care România nu trebuie să treacă dacă nu vrea să rateze adoptarea euro în 2014. Bugetul general consolidat se va confrunta cu presiuni importante în partea a doua a anului, consideră cercetătorul Institutului de Economie Naţională din cadrul Academiei Române, Andreea Vass. Ea estimează că, la finalul anului, deficitul bugetar ar putea ajunge la 3,4% din PIB. \"O să vă spun că abia acum începe explozia bulei deficitului bugetului consolidat, pentru că dacă noi avem acum, la şase luni, 1,7%, prin extrapolare, deficitul anual va fi de circa 3,4% din PIB, ceea ce este foarte mult. Intrăm în procedura de deficit excesiv. Nu este bine deloc. Din păcate, marile scadenţe ale cheltuielilor sociale, care sînt extrem de rigide, vin în partea a doua a anului\", a precizat Vass. Procedura de deficit excesiv se aplică pentru toată lumea, atît statelor membre din zona euro care trebuie să respecte pactul de stabilitate, precum şi noilor state membre care şi-au asumat programele de convergenţă pentru moneda euro şi trebuie să le respecte. România şi-a asumat, conform tratatului de aderare, trecerea la euro în 2014, iar pentru aceasta trebuie să respecte criteriile de convergenţă, care includ un deficit bugetar sub 3% din PIB. România a avut anul trecut un deficit bugetar de 2,5% din PIB, iar pentru anul acesta, Guvernul şi-a asumat 2,7%. Problema este că Guvernul a cheltuit excesiv în ultimele două luni ale anului trecut, trecînd de la excedent la deficit, ceea ce a subminat încrederea oficialilor europeni în ţintele asumate. Pe lîngă deficitul bugetar ce dă semne să scape de sub control, România mai are de strunit în următorii doi ani şi datoria publică, ce nu trebuie să depăşească 60% din PIB, iar inflaţia şi dobînzile pe termen lung să nu escaladeze cu mai mult de 1,5% media celor trei state cu cea mai bună performanţă (mai exact, cursul leului faţă de euro nu trebuie să oscileze cu mai mult de ± 15%).