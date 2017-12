Delicii muzicale la Teatrul „Oleg Danovski”

Teatrul Naţional de Operă şi Balet (TNOB) „Oleg Danovski” a inaugurat 2014 printr-un concert special, aşa cum se cuvine la început de an: cu muzică celebră din repertoriul dinastiei Strauss şi a altor compozitori renumiţi. Tradiţionalul concert de Anul Nou, sub conducerea muzicală a dirijorului Florin Totan, a adus pe scenă vineri seară, în rolul de solişti, zece artişti îndrăgiţi de publicul de la malul mării, care au făcut să răsune în sala TNOB „Voci de primăvară”, spre bucuria melomanilor. Valsuri şi polci celebre ale dinastiei Strauss, dar şi alte cântece minunate din repertoriul unor compozitori precum Carl Maria von Weber s-au regăsit în programul serii.

„Aplauzele acestea înseamnă că sunteţi un public cunoscător, iubitor de muzică. Încă de la început aţi aplaudat această orchestră de care trebuie să fiţi mândri (...). Menajaţi-vă palmele şi coardele vocale, fiţi alături de noi, pentru că toate concertele mele de acest tip sunt crescendo”, a spus dirijorul Florin Totan pe scenă, în prima parte a concertului. Apoi, valsurile şi polcile au început să se succeadă, spre deliciul publicului, care a aplaudat cu entuziasm după fiecare moment muzical. „Dacă valsul reprezintă grandoarea şi splendoarea, opulenţa saloanelor vieneze, ale aristocraţiei vieneze de la mijloc şi sfârşit de secol XIX şi se adresează elitelor, în opoziţie, polka se adresează celor mulţi. Ea, „sârba vieneză”, este rapidă, cu forţă, cu suflet, se adresează celor cărora le place viaţa. Este o muzică pentru hedoniştii vienezi”, a subliniat maestrul Totan ca preambul la „Polka Trish Trash”. Nu au lipsit din program nici ariile, precum cea din opereta „Liliacul”, de Strauss, „Fraţi să fim”, care a adus pe scenă şi corul TNOB. Faimosul „Marş al lui Radetzky“, al lui Johann Strauss-tatăl, nu avea nici el cum să lipsească din program, încununând finalul primului concert al lui 2014.

UN „LA MULŢI ANI!” MUZICAL „A început un nou an, pe care îl dorim mai bun pentru toată lumea şi pentru teatrul nostru, pentru salariaţi, dar şi pentru public. Să aibă bucurii, sănătate şi cât mai puţine motive de tristeţe, de deznădejde, Ne dorim cât mai mulţi spectatori care să plece mulţumiţi de la noi, cu bucurie. Am început anul 2014 urându-i publicul nostru un „La mulţi ani!” muzical, prin concertul de Anul Nou, care se vrea unul al veseliei, cu muzică spumoasă, pagini minunate din Strauss, Lehar, din tot ceea ce are muzica universală mai frumos şi mai relaxant. De aceea, am pregătit pentru acest concert şi o surpriză: valsul „Voci de primăvară”, interpretat de patru soprane de coloratură ale teatrului nostru: Mădălina Sandu, Smaranda Drăghici, Laura Eftimie şi Veronica Coman”, a spus directorul Teatrului „Oleg Danovski”, Daniela Vlădescu.

„MAM’ZELLE NITOUCHE”, DUMINICĂ Managerul TNOB a mai menţionat că întreaga lună ianuarie va fi dedicată veseliei, pe agenda instituţiei de cultură regăsindu-se operete celebre. Una dintre acestea, „Mam’zelle Nitouche”, de Florimond Ronger-Herve, în regia lui Horia Ballint, este programată în această duminică, de la ora 18.30. Biletele pentru acest spectacol au preţuri de 15 lei (balcon), 25, 30 şi 40 de lei în sală. Pensionarii vor plăti pentru un tichet 20 de lei, iar elevii şi studenţii, 15 lei.