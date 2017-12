Delincvenții sub 14 ani din Constanța nu vor mai scăpa nepedepsiți

12:38:43 / 24 August 2017

lege penala pentru minori (8-14 ani)

Foarte bine. Chiar legea ar trebuie sa prevada scadearea virstei sub 14 ani. Acestia sint folositi de aduti pentru ca stiu ca nu raspund penal. In plus toate bandele astea de derbedei minori care ataca in primul rind batrini ar trebuie pedepsite penal. Este o legenda inventata de unii interesati cu,, reeducarea,,. Iluzii. Pot fi reeducati unii oameni care au gresit involuntar sau au facut un fals. Cei care au gene inclinatii de tilhar sau criminal este foarte putin probabil sa se reeduce. Nu inteleg de ce nu sint folositi in activiati utile ,cu plata muncii respectve.Vream safim mai catolici decit Papa si-i tinem pe baii nostri sa stea sa se gindeasca cum vor da alte lovituri dupa ce se elibereaza. Democratia asta ciudata de la noi ne-a zapacit la cap. e