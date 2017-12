Dezastru în Polonia pentru România

13:31:21 / 11 Iunie 2017

ARESTAREA

In urma faradelegii comise de conducerea FRF si Liga de a aduce, plati cu 500.000 milioane EURO o FOSILA nemteasca sa ne invete fotbal iar ADEVARATII ROMANI SUNT SURGHENITI SI ALUNGATI SA ANTRENEZE PRIN TARI STRAINE , a devenit O PROBLEMA CARE TREBUE SA DEVINA =NATIONALA= SI A CONDUCERII STATULUI,.,CARE NU ESTE DECAT UN SPION DIVERSIONIST AFLAT IN FRUNTEA TARII,. Primul lucru care trebue facut este ARESTAREA SI JUDECAREA IN REGIM DE URGENTA A LUI BURLEANU SI IORGULESCU, cu trimiterea pentru 5 ani la mina de sare de-la Tg, Ocna,. Poporul sa iasa in strada si sa manifesteze pentru schimbarea REGULILOR IN FOTBALUL INTERN ca acesta sa fie SPORT POPULAR DE PERFORMANTA si nu de CONJUNCTURAL,, iar jucatorii sa nu fie decat din campionatul INTERN ,dovediti PATRIOTI CARE TINE LA POPOR SI TRICOLOR, iar ANTRENORUL sa fi jucat cel putin 10 meciuri in NATIONALA ROMANIEI si are o tinuta DEMNA,MODESTA si MARE CAPACITATE DE A INTERPRETA = JOCUL DE FOTBAL=Faptul ca in fiecare catun , sat si colina s-a facut cate un stadion de SUTE DE MILIOANE DE EURO NU JUSTIFICA CA TOT NEAVENITUL DE ROMAN STIE SI FOTBAL , ca de priceput vad ca se PRICEP TOTI CIBANII SI MARLANIi,. Va dau un exemplu si sucitil si analizatil pe toate partile, Pana in 1990 de formatia Armatei Romane de fotbal bucuresti se ocupa si VALENTIN CEAUSESCU-fiul marelui PATRIOT SI CONDUCATOR DE TARA= PRESEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU., Echipa nationala de fotbal esra compusa pe scheletul formatiilor STEAUA si DINAMO si apoi coptati cei mai mari jucatori cum ar fi ;Balaci, Dobrin, Pecivschi, Dembrovschi, Ozon si multi altii care inainte de orice joc international participau 20-30 de zile la PREGATIRI COLECTIVE si diverse meciuri de fotbal ,dupa care se stabilea formula COMPETITIVA,. Fotbalul azi a ajuns o ruina, un dezastru de care ESCROCII si TRADATORII ar trebui sa sa teama de actiunile lor de SABOTAJ A ACESTEI VECHI , FRUMOASE si de ANVERGURA MANIFESTARE SPORTIVA,. Daca mai sunt si patrioti romani in fotbal, chemati imediat TRAITORII SI COMENTATORII FORMATIEI DE AUR DIN FOTBALUL ROMANESC 1970 = 1990 ca este de unde gasi si alege cadre pentru toate nivelele, Si nu uitati un lucru ca decat un DAUM care inloc sa atace in meciul cu polonia cu cinci inaintasi a pus cinci la aparare sub privirile INGADUITOARE a MARLANULUI de Burleanu, nu merita sai mai numiti oameni si era mai bun antrenor DROGBA care stie fotbal cat o tara intrega,fara a mai vorbi de al nostru rege=Gica HAGI,.