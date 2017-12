Din „grânarul Europei“ am ajuns „regele importurilor“

00:19:27 / 22 Februarie 2017

am ajuns groapa de gunoi

Toate rebuturile contrafacute sunt destinate spre consum populatiei.Oare de ce?Pentru ca noi nu mai producem nimic si am ajuns sa-i pupam in poponetz pe marii afaceristi europeni.Vin unii si ne explica in tara noastra cum sa traim,ce sa mancam,unde sa muncim,cum si cand sa facem-dar mai nou cum sa nu mai facem copii,sa primim si sa ocrotim poponarii ca de,sunt bolnavi saracii,cum sa-i lasam pe dezaxatii sexual sa ne creasca si educe copii,cum sa nu mai mergem la biserica pentru ca apoi suntem "fanatici religiosi",cum sa lasam musulmanii sa faca moschei si sa conduca intr-o tara crestina,cum sa pupam tziganul,violatorul,criminalul,proxenetul,borfasul,politicianul corupt si sa le facem hoteluri pentru perioada de detentie,=asta e democratia,domnule!Aia care ne-o baga pe gat domnii cu gulere albe,iar daca se gaseste vreun om sa spuna:asta nu e tara pe care o vreau,gata,are eticheta de extremist!Fereasca Sfantul!In schimb,trebuie sa cumparam si sa consumam laturile altora,pentru ca noi ca tara nu mai producem nimic,pentru ca "nu e rentabil".Intrebare:oare,nu era mai bine acum vreo 28 de ani?