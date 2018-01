Dinu Pescariu şi Claudiu Florică, acuzați de spălare de bani în dosarul Microsoft

Oamenii de afaceri Dinu Pescariu şi Claudiu Florică s-au aflat vineri la DNA, la ieşire Pescariu spunând ironic că a aflat cât de corupt este, dar precizând apoi că i s-a mai adus la cunoştinţă o acuzaţie de spălare de bani în dosarul Microsoft.

„Am aflat cât de corupt sunt. Mi-au mai adus la cunoştinţă încă o acuzaţie de spălare de bani, tot în dosarul Microsoft”, a declarat Dinu Pescariu la ieşirea din sediul DNA. El a susţinut că adevărul este de partea sa.

Pescariu şi Florică au venit împreună la sediul instituţiei.

În acest dosar, al treilea dosar "Mirosoft", în 10 aprilie procurorii DNA i-au pus sub acuzare pe Claudiu Florică şi Dinu Pescariu, pentru instigare la abuz în serviciu şi au luat măsura controlului judiciar pentru 60 de zile în cazul celor doi oameni de afaceri. În acelaşi dosar au fost puşi sub acuzare Ion Adrian Stănescu, fost consilier asistent la Direcţia generală pentru politici şi programe în domeniul societăţii informaţionale din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (MCSI) şi Andrei Săvulescu, fost director general la Direcţia pentru politici şi programe în domeniul societăţii informaţionale din MCSI, ambii pentru acuzaţia de abuz în serviciu, precum şi Călin Tatomir, director general al Microsoft România la data faptelor, pentru complicitate la abuz în serviciu. De asemenea, procurorii au cerut aviz de la preşedinte pentru punerea sub acuzare a fostului ministru al Comunicaţiilor Gabriel Sandu. Preşedintele Klaus Iohannis a avizat în 13 aprilie începerea urmăririi penale în cazul lui Sandu, pentru abuz în serviciu, transmite News.ro.

Potrivit procurorilor, în contextul în care, în aprilie 2009, expira contractul comercial de închiriere licenţe Microsoft ce fusese încheiat în 15 aprilie 2004, Gabriel Sandu, atunci ministru al Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, a ales varianta încheierii unui nou contract de închiriere software, fapt care nu se putea realiza decât prin organizarea unei licitaţii publice.

În acest context, Dinu Pescariu şi Claudiu Florică, în calitate de reprezentanţi ai firmei D.Con.Net AG, pentru a fi favorizaţi în câştigarea licitaţiei publice, prin intermediul unui om de afaceri, au luat legătura cu Gabriel Sandu, căruia i-ar fi plătit în acest scop 2.196.035 de euro. DNA precizează că, pentru aceste fapte, în 24 martie 2016 au fost condamnaţi, de instanţa supremă, omul de afaceri Dorin Cocoş şi Gabriel Sandu, ambii acuzaţi de trafic de influenţă.

"În urma înţelegerii avute de Pescariu Dinu Mihail şi Florică Claudiu Ionuţ cu ministrul Sandu Gabriel, acesta din urmă a aprobat documentaţia de atribuire aferentă procedurii de licitaţie deschisă, iniţiată pentru «Achiziţionarea dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu opţiune de cumpărare». Documentaţia care a stat la baza licitaţiei (referat de necesitate şi caiet de sarcini) conţinea condiţii restrictive nejustificate de participare la licitaţia organizată de către MCSI, fiind favorizată în acest mod D.Con-Net AG, în calitate de lider al unei asocieri din pare făcea parte şi firma Dim Soft SRL”, au scris procurorii în ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale.

În urma câştigării licitaţiei publice, pe 9 septembrie 2009 a fost încheiat contractul de furnizare de produse dintre MCSI şi consorţiul D-Con.Net AG, în calitate de lider al asocierii, din care făcea parte şi Dim Soft SRL. Valoarea totală a contractului reprezentând suma ce trebuia plătită de minister este de 90.182.344,76 euro, iar plăţile au fost efectuate conform graficului convenit prin contract.

Prejudiciul produs este de 51.396.344,76 euro şi reprezintă diferenţa dintre suma plătită de MCSI (90.182.344,76 euro) şi suma care a fost facturată de către furnizorul de licenţe către SC Dim Soft SRL (38.786.000 de euro). Persoanele care ar fi contribuit la producerea acestui prejudiciu sunt Adrian Stănescu, Andrei Săvulescu, Gabriel Sandu, Claudiu Florică, Dinu Pescariu şi Călin Tatomir, susţin anchetatorii.