Director nou la OJFIR Constanța

08:01:35 / 17 Martie 2017

Parvenirea

Ma numesc Doreanu Oprin si toata viata mi-am dorit sa fiu cineva, dar nu am reusit pana acum. Am umblat cu femei cu bani, femei peste 40 ani, practic m-am vandut, m-am casatorit din interes, poate,poate ajung si eu cineva. Degeaba, nu am reusit! Momentan sunt lacheu, sofer, car serviete, fac cafele, poate totusi ajung si eu intr-o functie, de preferat director, chiar daca nu ma duce capul! Acum, chiar daca am fost pus director cu chiu cu vai, stiu ca nu este de durata pentru ca eu pur si simplu nu stiu nimic! Toata viata mi-am dorit un singur lucru: sa ajung director (chiar daca pentru foarte putin timp)! Sansele sa rezist in functia asta sunt practic nule! Dar va rog sa ma lasati sa ma bucur si eu, chiar daca este pentru maxim o luna de zile!