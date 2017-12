Divorţul Ioanei Băsescu, în discuţia judecătorului

Instanţa Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti a luat în discuţie, marţi, în şedinţă secretă, cererea de divorţ a Ioanei Marin Băsescu, fiica cea mare a preşedintelui, judecătorul aşteptînd decizia cuplului în ce priveşte împăcarea. În faţa judecătorului s-a prezentat Ioana Băsescu, însoţită de un avocat, precum şi reprezentantul în instanţă a lui Bogdan Marin, zis Bodo.

Discuţia în Camera de consiliu a Judecătoriei sectorului 1 a durat două minute, Ioana Băsescu nefăcînd declaraţii la ieşirea din sală. Marţi, Judecătoria sectorului 1 a stabilit un următor termen pînă la care cuplul să se împace. Potrivit procedurii, dacă soţii nu au copii, instanţa acordă un termen scurt de împăcare, iar în cazul în care relaţia este ireconciliabilă atunci se pronunţă separarea cuplului. Următorul termen stabilit de instanţă este 15 decembrie, pînă la care Ioana Băsescu va trebui să depună mai multe înscrisuri.

Ioana Băsescu, fiica cea mare a preşedintelui României divorţează de soţul său, Bogdan Marin (Bodo), după trei ani de mariaj. La Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti are loc primul termen al procesului de desfacere a căsătoriei pe care Ioana Marin Băsescu i l-a intentat solistului trupei “Proconsul“. În afară de desfacerea căsătoriei, Marin Ioana Băsescu solicită judecătorilor ca, după terminarea divorţului, să revină la numele purtat înainte de căsătoria cu Bodo. Divorţul ar putea fi, însă, destul de complicat avînd în vedere starea locativă a cuplului. Ziarul "Gîndul" a descoperit, în urmă cu un an, că Ioana şi Bogdan Marin deţin o vilă de sute de mii de euro, aflată la Corbeanca. Aici a fost construit în urmă cu un an un ansamblu de cinci vile. Proprietarii erau Sorin Vulpescu şi Dan Beşciu, patronii "restaurantului prezidenţial" Golden Blitz şi ai firmei de construcţii Euroconstruct - societate cîştigătoare a unor contracte publice de reabilitări şi reparaţii de şosele. La terminarea construcţiei, din cele cinci vile, două erau ale lui Vulpescu, două ale lui Beşciu, iar într-una abia se mutase cuplul Bodo-Ioana. Cei doi locuiau acolo pe o "promisiune de vînzare". Cuplul era mulţumit de noua casă - avea o arhitectură modernă şi fusese construită pe două nivele. Are culori deschise, mansardă în stil modern, garaj, sistem de securitate şi curte cu piscină. Valoarea declarată - 320.000 de euro.

Mai tîrziu, după deconspirarea mutării cuplului în vila construită de Beşciu şi Vulpescu, Ioana Băsescu a anunţat că ar fi plătit noua locuinţă prin transfer bancar. Apariţia noii case în proprietatea cuplului Bodo-Ioana a creat suspiciuni. Nu se ştie cine a plătit această casă, însă în perioada 2003-2004, Bodo figura în registrele autorităţilor fiscale cu un cîştig de doar 20.000 de euro.

Vila de la Corbeanca este doar o parte din zestrea locativă a cuplului Bodo-Ioana. Cei doi au mai locuit - înainte de a se muta în casa de lux de la Corbeanca - într-o vilă din zona Otopeni. În 2002, Traian Băsescu cumpărase 300 de metri pătraţi de construcţie şi 722 de metri de teren cu 280.000 de euro. Mai tîrziu, în momentul în care Băsescu a devenit preşedinte al României şi înainte de declanşarea scandalului privind casa din strada Mihăileanu, Traian Băsescu a donat această casă fiicei sale Ioana. Conform Codului de Procedură Civilă, situaţia locativă va fi soluţionată de instanţă, prin "împărţeală judiciară". Astfel, "dacă părţile nu se învoiesc, instanţa va stabili bunurile supuse împărţelii, calitatea de coproprietar şi cota parte ce se cuvine fiecăruia, precum şi creanţele născute din starea de proprietate comună (...) împărţeala se va face în natură, iar în cazurile în care loturile nu sînt egale ca valoare, ele se întregesc printr-o compensare în bani".