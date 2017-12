DNA ne vânează şi pe Facebook!

Relaţiile internaţionale, sensibile şi complicate, conflictele prezentului, care omoară zilnic sute de oameni şi produc pagube de miliarde, ameninţările teroriste, presupuse însă, întrucât nu le putem verifica, toate acestea au condus la ridicarea şi consolidarea unei noi supremaţii, aceea a spionajului la vedere. Niciunul dintre statele care contează pe această nouă piaţă deschisă la nivel mondial nu se mai ascunde. Poveştile cu spionii sub acoperire, care-şi lipeau mustăţi, aveau la îndemână cel puţin 20 de identităţi false şi case conspirative, purtau diplomat, vorbeau cel puţin cinci limbi şi posedau tehnici de luptă de invidiat au rămas la nivel de folclor. Astăzi, preşedintele SUA, Barrack Obama, iese la rampă şi anunţă că, având acordul Guvernului, NSA spionează... toată planeta. Motivul? Acum 13 ani, în ţară la el a avut loc un atac terorist cu multe semne de întrebare. Tot după aceşti îndelung invocaţi 13 ani, Human Rights Watch prezintă un raport cutremurător: FBI a antrenat, convins, şantajat cetăţeni americani musulmani să facă pe teroriştii. Vă asigurăm că după publicarea acestui raport, Obama nu a mai ieşit la rampă să explice cum a fost posibil aşa ceva. Sau să infirme informaţia?

SPIONAŢI, CONFORM LEGII... Cu toate astea, activitatea NSA a fost ridicată la rang de artă, cifrele prezentate (sume, interceptări, oameni) fiind de domeniul SF-ului. Câteva exemple... Potrivit lui Edward Snowden, NSA a primit mandat judiciar, în 2010, pentru interceptarea comunicaţiilor a 193 de state (printre care şi România) şi organizaţii internaţionale, precum şi entităţi ca BM, FMI, UE şi Organizaţia Internaţională pentru Energie Atomică. NSA spionează planeta prin mai multe programe specifice, sub umbrela largă a protecţiei cetăţeneşti şi prevenirii ameninţărilor teroriste căci, până la proba contrarie, oricine poate reprezenta o ameninţare teroristă. Astfel apărată de ploaia de plângeri cu privire la încălcarea dreptului la intimitate şi indignări ale cetăţenilor lumii şi ai propriei ţări, şi având acces la serverele marilor actori de internet de pe mapamond (Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Aol, Skype, Youtube, Apple…), NSA poate citi, verifica, copia, în orice moment, corespondenţa privată a oricărui internaut fără mandat oficial şi fără ca acesta să ştie. PRISM este darul divin al NSA şi coşmarul libertăţii internauţilor. Orice scrie, copiază, joacă, compune, descarcă, inspectează, citeşte un internaut este vizibil agenţilor NSA prin PRISM. Cum a fost posibil acest lucru? După cum arătam mai sus, cu girul Guvernului american (legislaţia adoptată sub George W. Bush, la care se adaugă cea de după 11 septembrie 2001 extinsă de Obama în decembrie 2012), care garantează, prin lege, imunitate societăţilor private enumerate mai sus dacă acestea cooperează cu NSA!

ANTENELE LUI BĂSESCU Pe acest model american, extrem de convenabil, şi-a întins şi preşedintele demis al României, Traian Băsescu, antenele, ca să zicem aşa. SRI-ul şi DNA-ul sunt cele două instituţii unde numiţii politic ai preşedintelui fac legea. Şi nu doar atât. Sumele virate în conturile şi buzunarele acestor entităţi sunt uriaşe. Vă dăm un singur exemplu. În România, neoficial, SRI ar avea 12.000 de angajaţi. În Germania, serviciul omolog are de patru ori mai puţini angajaţi. În România, doar bugetul SRI pentru plata personalului este cât întregul buget al „SRI”-ului german. Dacă menţionăm şi că suntem de patru ori mai puţini decât nemţii... avem întregul tablou sumbru al securităţii atotstăpânitoare. Tot pe model american - sigur că nu la acel nivel -, Legea „Big Brother” şi Legea cartelelor pre-pay au trecut de Parlament, în ciuda faptului că mai multe voci ale societăţii civile şi ONG-uri s-au opus. Mai mult, explicaţia de care s-au lovit argumentele tuturor acelor voci se înalță ca un zid între raţiunea cetăţenească a intimităţii fiecăruia şi necesitatea controlului absolut de la vârf: Legea siguranţei naţionale. Aici s-a închis subiectul, ca şi în SUA. Legea “Big Brother” se află în strânsă legătură cu Legea siguranţei naţionale, care prevede posibilitatea serviciilor de a accesa date personale fără autorizaţie prealabilă din partea judecătorilor. Deci este clar, negru pe alb, putem fi ascultaţi şi fără mandate! Cu toate astea, pentru aparenţe, mandatele sunt o nouă specie la mare căutare...

CUM SE ABUZEAZĂ DE SIGURANŢA NAŢIONALĂ? Oricum în România acesta este mersul firesc al Justiţiei: mai întâi suntem ascultaţi şi abia apoi ne şi anunţă cineva despre asta. Mii de mandate pe siguranţă naţională au curs, anul trecut şi anul acesta, în voie, căci pare că atentatele la siguranţa naţională sunt principala preocupare a serviciilor din zilele noastre. Şi ştiţi câte atentate trebuie să pareze bravele servicii zilnic? Cam 10, potrivit statisticii din 2013 a ICCJ: 3.791 de mandate pe siguranţa naţională, adică o medie de circa 10 pe zi! Nu mai numărăm şi pe cele peste 1.000 de autorizaţii de interceptare şi înregistrare, cam 3 pe zi. Potrivit luju.ro, „aceste cifre nu fac altceva decât să confirme bănuielile că interceptările sunt realizate în baza acestor mandate, chiar dacă este evident că nu este îndeplinită niciuna dintre condiţiile prevăzute de Legea 51/1991 privind siguranţa naţională a României”.

ORICE DEVICE, CHIAR ŞI ÎNCHIS, POATE FI INTERCEPTAT Deci, legal e corect şi chiar necesar să fim ascultaţi şi interceptaţi, fie cu mandat, fie fără, după cum am văzut. Organizaţi suntem. A mai rămas ca tehnologia de ascultare să fie şi ea adusă la nivelul modernităţii de peste ocean. Şi este... DNA a scos la licitaţie un contract de peste 860.000 de lei, aprox. 200.000 de euro, pentru achiziția de echipamente tehnice și IT performante, aparate de înregistrare, de transmisie digitală, microfoane, stații radio și accesorii audio video, dar și un software pentru investigație artefacte internet. Acest soft permite ca mesajele, postările, fotografiile dar și paginile de pe Facebook să poată fi verificate sau, dacă au fost şterse, să poată fi recuperate. De asemenea, se pot investiga paginile de Yahoo Messenger, Twitter, MySpace, GoogleTalk, Instagram, World or Warcraft Chat, Skype sau Torrente, dar și alte astfel de rețele. Celelalte echipamente IT, care privesc înregistrările audio și video, trebuie să fie, potrivit anunțului, rezistente la șocuri, la apă și dotate cu accesorii prevăzute cu spațiul necesar includerii minicamerelor sau microfoanelor. Banii provin de la stat, dar și dintr-un program cu fonduri europene OLAF. Aşadar, dacă staţi de fb, vorbiţi pe WOW, mess, Twitter, postaţi poze pe Instagram sau faceţi orice altceva pe calculatorul personal, pe tabletă, smartphone sau în apropierea acestora, fie ele şi închise, sunteţi ascultaţi, interceptaţi, înregistraţi, atât audio, cât şi video. Cum a ajuns Băsescu să-l întreacă pe Ceauşescu în ce priveşte aptitudinile dictatoriale, nu ştim, cert este însă faptul că serviciile sale, influenţa şi capacităţile lor de acţiune nu mai au nicio limită. Cam ca-n America!

ŞI ALTE ECHIPAMENTE! Anul trecut, DNA a avut la dispoziţie peste 100.000 de euro pentru astfel de achiziţii de ultimă generaţie, fără de care procurorii nu au cum să ţină sub control suprasaturarea informaţională. Anul acesta, la un calcul succint, necesitatea pare că se dublează: în februarie 2014, DNA a achiziţionat echipamente în valoare de 10.000 de euro, iar acum de 200.000 de euro. Săptămâna trecută, la ședința de guvern din 31 iulie, s-a aprobat suplimentarea cu 50 de posturi a numărului de ofițeri DNA sub acoperire și de filaj, adică încă aprox. 12 milioane de lei pe an de la stat.

Şi cei 10.000 de euro au fost însă cheltuiţi cu folos, căci DNA a cumpărat un superechipament de monitorizare audio prin GSM: un sistem de înregistrare şi transmitere audio ENEA REC GSM, de la firma Focus Trading '94 SRL. Potrivit ziarului ring, sistemul cumpărat de DNA este descris pe site-ul WikiLeaks.org, unde se precizează că este un echipament de ultimă generaţie dedicat supravegherii audio a convorbirilor mobile, ce poate realiza înregistrări de înaltă calitate şi poate recepta corect chiar şi convorbirile neinteligibile. Tot din cei 10.000 de euro, DNA a mai cumpărat un sistem de înregistrare şi transmisie audio, SMA EVO AD REC cu MTSEVO IP. Acesta a fost mai scump decât primul sistem (probabil că-şi merită banii) şi a fost cumpărat de la aceeaşi firmă.