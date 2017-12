DNA nu poate dovedi vreo ilegalitate în cazul OUG 13. De ce continuă ancheta?

07:07:03 / 19 Martie 2017

ARTICOL GRESIT

Manipulati fara rusine! Pina si ministrul Justitiei a recunoscut faptul ca -desi nu se poate urmari penal oportunitatea si legalitatea modului in care a fost adoptata OUG 13- dosarul penal impotriva ministrilor implicati merge inainte, pe Codul penal. In plus, CCR a fost atacata pentru ca a judecat problema de pe pozitii penale, ceea ce nu are voie. CCR si-a depasit atriburtiunile si competenta legala. ETC. Prin urmare, vedeti-va de treaba, daca nu stiti despre ce e vorba. Daca stiti, nu mai manipualti cititorii! Pentru ca aia care nu stiu despre ce e vorba nu sunt interesati in poliloghia voastra, iar cei care stiu, va privesc cu dispret.