Dobînda de 1% ascunde surprize de proporţii

Toate canalele de informare în masă au fost invadate, în ultimul timp, de o serie de reclame la diverse produse şi servicii care distorsionează realitatea afişînd preţuri sau dobînzi aşa-zise “promoţionale” (0% sau 1%), care se dovedesc a avea costuri reale mai mari decît dobînzile medii practicate de societăţile de leasing în mod normal. Un astfel de exemplu este cel al modelului Fiat Grande Punto achiziţionat prin Volksbank Leasing, care, dacă este să credem tot ce transmite reclama, îl putem achiziţiona cu o dobîndă senzaţională de 1%. O astfel de ofertă pare un adevărat chilipir din moment ce o finanţare auto în leasing la alte companii porneşte de la minimum 5%, numai că atunci cînd luăm oferta de finanţare la puricat descoperim că lucrurile stau cu totul altfel. Promoţia cu pricina constă, la Auto Italia, într-un avans de 25%, o perioadă de finanţare de 3 ani şi... o dobîndă de 1%. Pe de altă parte, modelul Grande Punto are preţul CIP de 9.840 euro, avansul plătit este de 25%, adică 2.460 euro fără TVA (3162 euro cu TVA), valoarea finanţată de 7.380 euro, valoarea reziduală 0%, un comision de 2% (197 euro), CASCO 6% şi prima de asigurare 49,54 euro/lună. În aceste condiţii, rata pe care clientul ar urma să o plătească lunar are următoarea componenţă: 6,15 euro (dobînda de 1%), 208,18 euro (rata leasing), 38,39 euro (TVA-ul), ceea ce înseamnă 246,57 euro per total, numai că cei care au conceput oferta “au uitat” să includă în suma totală de plată şi preţul asigurării CASCO, de 50 de euro pe lună, ceea ce presupune o rată reală în valoare de 297 de euro. O “strategie“ asemănătoare abordează şi concurenţa. Astfel, Auto Perugia oferă aceleaşi condiţii de finanţare, pentru acelaşi model, comisionul de management fiind tot de 2% şi, fireşte, dobîndă de 1%, numai că cei interesanţi trebuie să plătească 1.770,12 euro pentru asigurarea obligatorie la preţul CIP, ceea ce ar reprezenta cam 18%, faţă de 6%, la Auto Italia. Rata de leasing este de 208,18 euro, rata de asigurare 49,17 euro, în total o rată de 296 de euro cu TVA. Situaţia s-a repetat şi în cazul BCR Leasing, care însă nu face şi asigurarea CASCO, ceea ce obligă clientul să apeleze pe cont propriu la o firmă de asigurări şi Porsche Leasing, care practică o dobîndă de 7,9%, rata lunară fiind de 273 de euro, cu 10 euro mai mult decît la BCR Leasing. Pe scurt, pentru o finanţare în leasing cu 1% dobîndă, clienţii plătesc o rată lunară cu numai 16 euro mai mică decît în cazul unui leasing cu 7% dobîndă, ceea ce relevă faptul că dobînda de 1% nu este decît o mare... ţeapă menită să îi încînte pe cei care văd reclama şi care nu mai cer explicaţii suplimentare atunci cînd vor să încheie un astfel de contract care, la prima vedere, pare un chilipir.