„Dosarul de șantaj a fost lucrătura lui Traian Băsescu!”

10:34:13 / 18 Februarie 2015

gaina din plescoi si cocosul de murfatlar

chiar daca acesti oameni au o alta culoare a pielii si sunt vazuti altfel de multi cetateni nu ai ce face pentru ca asta le este gena.cand au fost adusi pe teritoriul tarilor romane nimeni nu se gandea unde se va ajunge.i-as raspunde d-lui de la nr. 8 :garantia familiei bercea este inregistrarea iar afirmatia ca "nea mircea basescu e baiat bun si vrea sa ii ajute pe toti" ne duce la concluzia ca faceti parte din anturaj sau lucrati la firma lui basescu.cine are un trecut mai mult decat sub semnul intrebarii daca nu fratii basescu?de cand navigau si pana in prezent ce au facut:numai matrapazlacuri!spune basescu ca nu a avut niciodata firme pe afara :chiar asa sa fie?iar cu femeia de la banca care le-a numarat banii la delfinariu ce se mai aude?a fost audiata? nu este cumva antefata lui basescu in mai multe firme?(a se vedea Triton)legatura dintre aceasta femeie si basescu e veche din 1991.intortocheate sunt caile Domnului. Anca sau Nineta?