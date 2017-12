Dragicevic revine la HCM

Sezonul sub aşteptări în Liga Campionilor i-a ambiţionat şi mai mult pe oficialii campioanei României la handbal masculin HCM Constanţa, care doresc o participare mult mai lungă în cea mai importantă competiţie intercluburi. Pentru acest lucru este nevoie de câteva achiziţii de mare valoare, iar oficialii campioanei HCM au trecut deja de la vorbe la fapte. Aseară, în cadrul emisiunii Derby de la Neptun TV, HCM a detonat prima “bombă” în handbalul masculin românesc.

Primul nume mare transferat în această vară este pivotul sârb Milutin Dragicevic, handbalist care a impresionat în perioada 2005-2007 când a mai evoluat sub culorile formaţiei constănţene. Între timp, Dragicevic a mai trecut pe la Bjerringbro-Silkeborg (Danemarca) şi multipla campioană a Germaniei şi a Europei, THW Kiel, câştigând Liga Campionilor în acest sezon. „Mă bucur că am revenit la Constanţa. Am trăit momente foarte frumoase aici. Cred că au mai rămas şase-şapte jucători din prima perioadă petrecută aici, Stănescu, Toma, Stavrositu şi alţii cu foarte mare experienţă. Sper ca experienţa mea să fie de ajutor echipei în obiectivele pe care şi le va propune în Europa“, au fost primele cuvinte ale lui Dragicevic. Acesta nu va fi singurul jucător de marcă adus sub culorile HCM-ului, vicepreşedintele clubului, Marius Puşcaşi, afirmând că există discuţii avansate şi cu alţi handbalişti de valoare. „Este foarte important când în România vine un jucător de la o formaţie foarte valoroasă. Ne bucurăm că s-a întors Dragicevic şi, ca un amănunt, vă spun că şi-a adus aminte totul despre Constanţa“, a precizat oficialul HCM-ului.

O NOUĂ CONDUCERE TEHNICĂ. Începând din acest sezon, noul antrenor principal al echipei HCM Constanţa va fi macedoneanul Zvonko Sundovski. În vârstă de 45 de ani, Sundovski este actualul selecţioner al Macedoniei, naţională pe care a dus-o până pe un spectaculos loc 5 la Campionatul European desfăşurat la începutul acestui an.

„Noul antrenor va veni în această săptămână la Constanţa. A avut un meci de calificare cu Macedonia, pe care l-a câştigat împotriva Austriei şi, după ce va ajunge, vom definitiva transferurile şi lotul cu care vom începe noul sezon. Suntem în discuţii avansate cu unii jucători, dar momentan nu le putem da numele. Se anunţă un campionat mult mai puternic decât până acum. Nu va mai fi la fel de lejer, când HCM a defilat. Bacăul se întăreşte şi are ca obiectiv câştigarea campionatului, HC Odorhei se întăreşte, CSM Bucureşti la fel, iar după ce Vasile Stîngă a preluat echipa am înţeles că vor aduce şi jucători din Spania. Nivelul Ligii Naţionale va creşte, dar şi noi trebuie să creştem valoric şi să luăm din nou eventul. Noul staff tehnic va fi format din Zvonko Sundovski, antrenor principal, Alexandru Buligan, antrenor secund şi preparatorul fizic Marko Isakovici“, a declarat vicepreşedintele clubului constănţean, Marius Puşcaşi. În ceea ce priveşte jucătorii care nu vor continua la HCM, oficialul constănţean a afirmat că, momentan, sigure sunt doar plecările lui Valentin Ghionea şi Ghiţă Irimescu. Lotul cu care se va începe noul sezon va cuprinde maximum 18-19 jucători. Reunirea lotului este programată pe 17-18 iulie, iar apoi se va pleca într-un stagiu de pregătire de două săptămâni la Zlatibor, în Serbia. Sunt prevăzute de asemenea şi două cantonamente în Germania, unde se vor disputa mai multe partide de verificare.