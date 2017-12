Drumurile judeţene, supravegheate

Ninsoarea şi viscolul au trecut, astfel că angajaţii Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) nu fac în prezent decât să monitorizeze drumurile judeţene şi să intervină acolo unde este nevoie. “A fost o perioadă foarte dificilă, în care angajaţii Regiei au stat şi câte şase zile în bazele din judeţ. Am reuşit să facem faţă acestei ierni. Am avut şi probleme în ceea ce priveşte deblocarea anumitor tronsoane, probleme pe care le-am depăşit”, a declarat directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu. El a precizat că pe drumurile judeţene se împrăştie în continuare material antiderapant, pentru că, din cauza temperaturilor scăzute, în anumite zone se formează polei. “În toată această perioadă am folosit cea mai mare parte a combustibilului şi a materialului antiderapant. Acum, că drumurile judeţene sunt practicabile, ne pregătim să realimentăm stocurile, pentru a nu avea probleme în eventualitatea în care vom avea parte de un nou val de ninsoare şi viscol. Dacă nu ar fi fost viscol în judeţ, drumurile ar fi fost mult mai repede deblocate. Nu putem schimba anotimpul”, a adăugat Gâmbuţeanu. În ceea ce priveşte municipiul Constanţa, autoritatea locală continuă să supravegheze arterele principale şi pe cele secundare, încercând totodată să elibereze şi aleile dintre blocuri, însă acolo intervenţia este mult mai dificilă din cauza maşinilor parcate. Pe drumurile naţionale se circulă în continuare în condiţii de iarnă.