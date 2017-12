Duckadam riscă să rămână fără braţul drept

Preşedintele onorific al FC Steaua Bucureşti, Helmuth Duckadam, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Spitalul Militar din Bucureşti, că nu vrea să facă un spectacol din boala de care suferă de 26 de ani. „Nu-mi este uşor. De multe ori îţi vine să renunţi după atâta durere şi suferinţă. Aproape toţi foştii mei colegi au fost alături de mine şi ieri am fost vizitat de doctorul echipei, de Reghecampf şi de Mihai Stoica. Sper ca răspunsurile de la medici să vină cât mai repede şi, chiar dacă plec acasă, mâine (sâmbătă - n.r.) o să vin la analize şi luni la fel”, a declarat Duckadam. Portarul de legendă al Stelei a povestit că între intervenţiile chirurgicale suferite în 1986, 1989 şi 2009 a avut probleme de blocaj. Şeful centrului de boli cardiovasculare al Armatei, colonel doctor Cristian Gabriel, a declarat că, în perioada următoare, Duckadam trebuie să ia în considerare părerea avizată a unor medici din Europa, pentru a se alege soluţia optimă în cazul fostului portar. El a subliniat că intervenţia nu poate fi amânată prea mult deoarece există riscul unor noi blocaje. „Este un caz special pentru că se adresează unei a cincea intervenţii chirurgicale care are loc în aceeaşi zonă. Am considerat că este normal să cerem sfatul unor colegi europeni mai experimentaţi. Procentul ca soluţia să fie chirurgicală este de 90% din cauza leziunilor anatomice.Totuşi, aşteptăm şi alte soluţii terapeutice. Vorbim de un bypass arterial şi nu coronarian. Dificultatea operaţiei constă în faptul că există riscul de a se pierde membrul superior drept. Operaţia se poate face în ţară, cu posibiltatea să asiste şi un doctor universitar de afară, căruia i-am cerut părerea. Intervenţia nu poate fi amânată prea mult timp pentru că există riscul unor noi blocaje”, a explicat colonel dr. Cristian Gabriel.

A FORŢAT BRAŢUL Pe 7 septembrie, Duckadam a suferit o intervenţie chirurgicală la braţul care, după cum singur a spus, i-a adus şi bucurii, dar şi multe necazuri. Operaţia a fost efectuată de medicii constănţeni la Clinica de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Reamintim că el a chemat, joi, 6 septembrie, Ambulanţa, pentru a fi transportat la spital după ce, în timp ce se afla cu fiica sa, de patru ani, pe faleză, a vrut să o ia în braţe. S-a „forţat un pic şi, date fiind problemele anterioare pe care le-am avut la braţul drept, un cheag de sânge a blocat circulaţia la antebraţ”, după cum a declarat el. Helmuth Duckadam a fost diagnosticat cu insuficienţă arterială acută la antebraţul drept.