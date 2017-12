Durerile de genunchi, ereditare?

Durerile de genunchi ar putea fi ereditare? Oamenii ai căror părinţi au suferit o înlocuire totală a articulaţiei unui genunchi din cauza osteoartritei prezintă un risc de peste două ori mai mare de a suferi de dureri de genunchi la vârsta mijlocie, comparativ cu aceia care nu au avut în familie probleme de acest tip, potrivit unui studiu. ”A reieşit foarte clar că genele sunt un factor de risc important în cazul osteoartritei, dar, până acum, am avut foarte puţin succes în descoperirea acestora”, a declarat Graeme Jones, profesor la Universitatea Tasmania din Hobart, Australia, principalul autor al studiului, citat de Reuters. ”Astfel, o metodă mai bună ar fi să cercetăm mecanismele genetice care duc la apariţia artritei, iar cea mai bună cale de a face acest lucru a fost să studiem copiii ajunşi la vârsta adultă ai persoanelor care au suferit înlocuiri ale articulaţiilor la nivelul genunchilor, în urma diagnosticării cu osteoartrită”, a declarat profesorul Jones.

Potrivit studiului publicat în „Annals of the Rheumatic Diseases“, până la 45 de ani, între un sfert şi o treime dintre adulţi au suferit din cauza durerilor la nivelul genunchilor, care au durat cel puţin o săptămână. Cauzele durerilor de genunchi nu sunt întotdeauna clare, dar studii anterioare au sugerat existenţa unei legături genetice. Noul studiu este primul care a analizat dacă oamenii care au avut în familie cazuri de osteoartrită la nivelul genunchiului prezintă un risc mai mare de înrăutăţire a durerilor de acest tip, potrivit cercetătorilor australieni. La studiu au participat 186 de adulţi, care au avut cel puţin un părinte care a suferit o operaţie de înlocuire a articulaţiei genunchiului, şi alți 186 de voluntari ai căror părinţi nu au fost diagnosticaţi cu artrită şi nu au fost supuşi unor intervenţii chirurgicale de înlocuire a genunchiului. La începutul studiului, participanţii au completat câteva chestionare referitoare la durerile de genunchi de care au suferit în ultimul an şi li s-au făcut analize specifice - radiografii şi investigaţii RMN pentru genunchiul piciorului drept. Procedurile au fost repetate doi ani mai târziu şi apoi, iarăşi, la zece ani de la debutul studiului. Adulţii ai căror părinţi au suferit operaţii la genunchi tindeau să aibă o greutate mai mare, iar în acest grup erau mai mulţi fumători comparativ cu grupul de control, dar nu existau diferenţe între cele două grupuri de participanţi în ceea ce priveşte deteriorările vizibile la nivelul articulaţiilor genunchiului la începutul studiului. După doi ani, ambele grupuri aveau un număr similar de participanţi, puţin mai mult de jumătate, care sufereau de dureri de genunchi. Dar, după zece ani, 74% dintre participanţii ai căror părinţi suferiseră operaţii de înlocuire a articulaţiei prezentau dureri ale genunchiului, comparativ cu doar 54% dintre participanţii care nu au avut în familie cazuri de intervenţii chirurgicale asupra articulaţiei genunchiului. Pe parcursul celor opt ani, cercetătorii au înregistrat şi o creştere a nivelului durerii la ambele grupuri, dar participanţii ai căror părinţi avuseseră probleme cu genunchii tindeau să sufere o creştere mai importantă a nivelului de durere.