EDITORIAL - Măriuca ANDRONE - Cine trage frâna de mână a ambulanţelor, de s-au încins roţile Sănătăţii?

Stând drept şi judecând strâmb, am putea spune că ministrul Sănătăţii, Florian Bodog pre nume pesedist, poate fi bănuit de interese cel puţin dubioase în scandalul achiziţionării de ambulanţe. Fie şi pentru că unul dintre motivele amânării licitaţiilor, aşa după cum singurel a afirmat, este legat de… culoarea acestora.

Stând strâmb şi judecând drept, nici pe secretarul de stat Raed Arafat, pre nume de stătător apolitic în mai toate guvernele politice, nu îl putem considera icoană de pus la închinat. Fie şi pentru că avea habar, încă din februarie, că pe traseul achiziţionării ambulanţelor se merge cu frâna de mână trasă, dar a anunţat că s-au încins roţile abia la… sfârşit de lună mai.

Stând drept şi judecând aşijderea, ambii s-au manifestat mai abitir decât chivuţele din pieţele mioritice. Drept este că ele se contrează din dreptul tarabelor, în timp ce ministrul şi al său secretar de stat s-au „gratulat“ pe ecranul televizoarelor, dar la fel de adevărată este şi constatarea că cei doi mai aveau puţin şi îşi puneau poalele-n cap de se putea vedea turul rupt al Sănătăţii. Başca budigăii zdrenţuiţi ai Serviciului de Urgenţă din cadrul acestui minister din ce în ce mai bolnav. Dincolo de lenjeria intimă a portofoliului ocupat, de-a lungul timpului, de cele mai aiuritoare personaje (Bazac zis Ferrari şi zglobiul Nicolăescu fiind doar două din lungul şir), un lucru este cert: arde cămaşa pe românaşul suferind! Şi, nu peste mult timp, i se va face scrum până va ajunge ambulanţa să îl resusciteze, dacă Bodog şi Arafat nu vor sta şi nu vor judeca drept pentru el. Cum teamă îmi este că nu se va întâmpla aşa, ar mai fi speranţa în premierul Grindeanu. Cel care a anunţat că îi va chema la ordin pe împricinaţi. Sunt convinsă că întâlnirea va avea loc, dar nu am certitudinea că va avea şi rezultatul scontat. Dacă nu are tăria să dea cu ei de toţi pereţii ambulanţelor şi de toate tărgile din dotare, nu cred că ISU sau unităţile spitaliceşti se vor alege foarte curând cu autospeciale noi. Şi, la drept vorbind, pe care să-l buşească primul? Pe al lui pesedist, trecându-l pe lista unei remanieri dorite mai mult de preşedintele partidului aflat la guvernare decât de prim-ministrul Executivului în exerciţiu, sau pe secretarul de stat pentru care românii au ieşit în stradă, asumându-şi, astfel, o altă demonstraţie în faţa Palatului Victoria? Şi, uite aşa, Sănătatea se va îmbolnăvi din nou, virusată fiind de politică, incompetenţă ori aroganţă, iar de aici până la a intra în comă nu sunt decât câţiva paşi. Pe care şi Bodog şi Arafat, dar şi Grindeanu dau semne că îi vor parcurge cu prea multă nonşalanţă. Cât priveşte românaşul suferind, nu are decât să apeleze la prişniţe şi deochi până va ajunge vreo ambulanţă la el…