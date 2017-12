Elevi români, pe primul loc la „Romanian Master of Physics“

Elevii români s-au clasat pe primul loc la cea de a V-a ediție a concursului ”Romanian Master of Physics”, organizat de Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu” din București. Potrivit unui comunicat, echipa României a fost urmată pe podium de echipele Rusiei și Serbiei. La concursul ”Romanian Master of Physics” au participat echipe din 7 țări: Bulgaria, Bosnia-Herțegovina, Brazilia, Moldova, Rusia, Serbia și România. Colegiul Național de Informatică ”Tudor Vianu” a organizat și în acest an două competiții internaționale - ”Romanian Master of Physics” și ”Romanian Master of Mathematics”. Dacă, la prima dintre ele, elevii români s-au situat pe primul loc în clasament, la ”Romanian Master of Mathematics”, tinerii români nu au mai fost la fel de norocoși. Astfel, pe primele locuri s-au situat Statele Unite ale Americii, Rusia și Ucraina. În competiția ”Romanian Master of Mathematics” au fost înscriși 152 de elevi, reprezentând 17 țări: Anglia, Brazilia, Bulgaria, Croația, Coreea de Sud, China, Franța, Italia, Mexic, Peru, Polonia, Rusia, Serbia, Ungaria, Ucraina, SUA și România.