Elevii constănţeni preferă tot chipsurile şi pizza

Nu de mult, ministrul Sănătăţii Publice, Eugen Nicolăescu, a semnat ordinul prin care se stabileşte lista alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor, în conformitate cu Legea 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţămînt preuniversitar. Actul normativ prevede criteriile pentru care diferite produse se încadrează în categoria alimentelor nerecomandate copiilor, criterii universal recunoscute ca esenţiale pentru o nutriţie sănătoasă. Între alimentele interzise a se vinde în magazinele din incinta şcolilor se numără hamburgerii, pizza, chipsurile, alunele. La Constanţa, de ani buni, zeci de şcoli au fost implicate într-o serie de acţiuni, în cadrul programelor iniţiate de specialiştii Biroului de Programe de Sănătate şi Educaţie pentru Sănătate (BPSEPS), din cadrul Autorităţii de Sănătate Publică Judeţeană (ASPJ) Constanţa. Dr. Loti Popescu, şeful Biroului, a declarat că cei mici au avut la dispoziţie, încă din anul 2002, şi un manual care are un capitol întreg de alimentaţie sănătoasă, pe grupe de vîrstă. Totodată, din anul 2001, circa 400 de cadre didactice au fost formate de către specialiştii BPSEPS, tocmai pentru a putea comunica, la rîndul lor, ce înseamnă un stil de viaţă sănătos, cît de importantă este alimentaţia sănătoasă. “Anul trecut am organizat mai multe concursuri, prin care i-am stimulat pe cei mici să mănînce, timp de jumătate de an (n.r. - cît a ţinut concursul) alimente sănătoase. Au fost verificaţi, periodic, în ceea ce priveşte alimentaţia zilnică. La şcoală au servit un sandwich, un fruct şi apă”, declară dr. Loti Popescu. La rîndul său, dirigintele clasei a VI-a C, din cadrul Şcolii “Gheorghe Ţiţeica” (şcoală participantă la acest concurs), prof. Corina Cici Vlad, a declarat că toţi copiii care au participat la concursul “Mănînci sănătos, trăieşti mult şi frumos!” au ieşit cîştigători, la fiecare control cei mici avînd în ghiozdane alimente sănătoase. Ceilalţi copii, care nu au participat la concurs, au recunoscut că, în pauze, atunci cînd nu-şi luau pachetul de acasă, preferau să mănînce o pungă de chipsuri şi să bea un suc, de la chioşcul şcolii. Luana Boşoteanu, elevă în clasa a VI-a a spus că a luat parte la o serie de jocuri şi concursuri privind alimentaţia sănătoasă, însă fata a recunoscut că, în pauze, îşi mai cumpăra chipsuri, cornuri, cola. Colegul său din clasa a V-a, Adrian Cătălin, a spus că el preferă să mănînce sandwich-ul de acasă, un fruct şi să bea apă plată, dar a recunoscut că a fost nevoit să-şi mai cumpere şi cîte o plăcintă sau cîte un corn, de la chioşcul şcolii. Unitatea a fost închisă, imediat după intrarea în vigoare a legii. Asta însă nu-i împiedică prea tare pe copii să-şi aducă de acasă preferatele pungi cu chipsuri sau hamburgeri. “Îmi iau de seara, de la chioşcul de lîngă bloc, cîte două pungi de chipsuri, să am pentru a doua zi la şcoală, pentru că la chioşcul nostru nu se mai găsesc. Şi suc, bineînţeles”, spune un elev în clasa a III-a. Un altul, ceva mai mare, spune că legea este o prostie şi că produsele cu multe E-uri nu sînt atît de dăunătoare pe cît se spune. Cei mai mulţi liceeni spun că nu sînt deranjaţi de faptul că chioşcurile de lîngă şcoli sînt închise sau nu mai comercializează alimentele lor preferate, considerate “nesănătoase”, şi asta pentru că, în Constanţa, sînt tot mai multe firme de catering care le aduc pe tavă tot ce vor. Sau mai există o variantă. Să meargă direct la sursă. De exemplu, la doi paşi de Colegiul Eneregetic se află o pizzerie, de asemenea, aliment interzis de specialiştii MSP. Prof. Camelia Grigoreanu, directorului unităţii de învăţămînt, a declarat că ei şi-au făcut datoria şi au înaintat chioşcului din incinta colegiului lista cu produsele nerecomndate, dar mai mult de atît nu poate face.

Copiii obezi, cu probleme de sănătate toată viaţa…

Nutriţioniştii îşi fac, de asemenea, datoria şi îi sfătuiesc pe copii, dar şi pe părinţi să aibă mare grijă în ceea ce priveşte alimentaţia. “Necesarul caloric trebuie să fie echilibrat, în funcţie de sex, vîrstă, dar şi de efortul fizic depus. O dietă echilibrată trebuie să conţină glucide, proteine şi lipide, şi cele mai bune sînt cele care se iau din legume şi fructe”, a declarat dr. Doina Catrinoiu, medic nutriţionist, şeful Clinicii de Diabet a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. Medicul susţine că, în mod normal, o persoană îşi ia tot necesarul caloric din cel puţin trei mese şi două gustări pe zi. “Masa de seara trebuie să aibă un conţinut caloric cît mai mic. Din păcate, acest lucru nu prea se întîmplă. Sînt multe persoane care ajung să mănînce doar o singură masă pe zi, şi aceea doar seara, astfel că aceste persoane sînt în mod sigur predispuse la obezitate, implicit la diabet şi la boli cardiovasculare, dar nu numai”, explică dr. Catrinoiu. La rîndul său, dr. Loti Popescu, master european în promovarea sănătăţii, a explicat că atît preşcolarii, cît şi şcolarii, care sînt în continuă creştere, trebuie să aibă mare grijă în ceea ce priveşte alimentaţia. “Pacheţelul de la şcoală trebuie să conţină un fruct, un sandwich şi o sticlă cu apă, fie plată, fie minerală, dar nu în fiecare zi la fel. Sandwich-ul trebuie să conţină carne de pui la grătar, nu salam sau brînză topită, un ardei, o roşie, un gogoşar. Depinde fiecare ce are”, explică dr. Popescu. Medicul spune că cei mici nu trebuie sub nicio formă să consume sucurile de pe piaţă pentru că acestea sînt acidulate, au un conţinut mare de zahăr, mulţi coloranţi care sînt cancerigeni. În cazul în care au nevoie de dulce, se recomandă o porţie de miere, care are calitatea de creştere a imunităţii. Foarte important de ştiut este că zahărul din fructe e suficient”, a mai spus dr. Popescu. În cazul în care copiii practică un sport de performanţă, cantitatea de fructe pe care o consumă trebuie să fie mai mare. “În funcţie de înălţime şi greutate, se recomandă şi consumul de ouă, însă trebuie ştiut că acestea au o cantitate mare de colesterol. Avantajul este că ouăle conţin şi lecitină, care mai compensează. Oricum nu trebuie consumate în fiecare zi, ci doar două sau trei bucăţi pe săptămînă. Se recomandă, de asemenea, consumul de brînză dulce şi mai puţină smîntînă”, explică medicul. Adolescenţii care au modificări hormonale au tendinţa să mănînce mai mult, în cazul băieţilor, iar fetele să mănînce mai puţin, ţinînd la siluetă. “Trebuie mare atenţie la această vîrstă. Băieţii să nu exagereze cu mîncarea, iar fetele, să nu se înfometeze. Părinţii nu trebuie sub nicio formă să-i agreseze cu mîncarea, iar buncii să nu le mai facă celor mici gogoşi sau clătite. Este bine să se ştie că în perioada de adolescenţă, cînd copiii se îngraşă foarte uşor, adipocitele din adolescenţă rămîn toată viaţa”, susţine dr. Loti Popescu. Tocmai din această cauză, medicul este de părere că sportul este esenţial la cei mici, dar nu numai.