Elevii şi studenţii protestează în stradă

Studenţii şi elevii ies în stradă! Liga Studenţilor din Universitatea Maritimă Constanţa (LSUMC) împreună cu Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC) organizează în 13 noiembrie un protest legat de problemele cu care se confruntă sistemul educaţional, principala revendicare fiind alocarea de 6% din PIB pentru Educaţie, aşa cum este prevăzut în Legea Educaţiei şi în „Pactul Naţional pentru Educaţie” (PNE), semnat, în 2008, de toţi liderii partidelor politice parlamentare. O altă revendicare este ca atât elevii, cât şi studenţii să beneficieze de reducere la transportul local în comun, conform prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, art. 84 (1) şi art. 205 (2). Studenţii şi elevii vor organiza un marş de protest, cu plecare din faţa UMC, cu destinaţia Prefectura Constanţa.

PNE ESTE ÎNCĂLCAT DE CINCI ANI Reprezentanţii elevilor şi ai studenţilor spun că au încercat rezolvarea problemelor prin dialog, dar concluzia lor este că nu există voinţă pentru remedierea situaţiei. „Asumările făcute de politicieni trebuie respectate dacă îşi doresc ca noi, tinerii, să beneficiem de o educaţie de calitate. Nu este normal să trecem cu vederea neregulile din Educaţie, precum taxele de studiu care cresc de la an la an, bursa socială care este sub 200 lei şi regiile de cămin care se măresc anual. Într-o ţară a anormalităţii, a ignoranţei şi mediocrităţii, vom încerca să schimbăm ceva în sistemul de învăţământ”, a declarat vicepreşedintele LSUMC, George Albină-Dumitru. La rândul său, preşedintele AEC, Alexandru Bajdechi, a spus că PNE este încălcat de cinci ani şi nu există nicio şansă pentru o creştere reală a finanţării. „Sperăm ca, odată cu protestul nostru şi al colegilor noştri din alte zone ale ţării, să trezim odată politicienii, să înţeleagă că aşa nu se mai poate”, a spus Bajdechi.