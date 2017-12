Elevii vor purta semnele distinctive ale școlilor în care învață

Elevii fiecărei școli vor putea să se distingă între alți copii de vârsta lor, după ce noul Regulement de Organizare și Funcționare a Învățământului Preuniversitar va fi pus în aplicare. Măsura, completată de alte decizii stabilite la nivelul unităților de învățământ, ar avea ca scop reducerea violenței școlare. În documentul care poate fi consultat pe site-ul ministerului (www.edu.ro) este prevăzută, printre altele, și înființarea în fiecare unitate de învățământ a unei Comisii de Prevenire și Combatere a Violenței în Mediul Școlar, cu rolul de a reduce violența școlară. O măsură impusă de regulament în acest sens este introducerea a cel puțin un semn distinctiv pentru fiecare școală. ”În urma consultării consiliului părinților și al elevilor, consiliul profesoral din fiecare unitate stabileşte pentru elevi cel puțin un semn distinctiv, cum ar fi: ecuson, uniformă, eșarfă sau altele asemenea. Semnele distinctive vor fi comunicate organelor locale ale Ministerului Afacerilor Interne”, este prevăzut în regulament. Noul document vine și cu o procedură de intervenție în cazul unor acțiuni de violență. Astfel, în cazul unor forme ușoare de violență școlară, dacă sancțiunea nu este prevăzută în Regulamentul intern al școlii, sunt sesizate comisia de violență și conducerea școlii, se realizează o anchetă și se stabilesc sancțiuni pentru vinovați. În cazul formelor grave de violență, dirigintele anunță conducerea școlii, care sesizează autoritățile competente. Organele abilitate sesizează părinții, sunt anunțate Inspectoratul Școlar Județean și comisia de violență a școlii, care realizează o anchetă detaliată și propune o sancțiune, care este ulterior aplicată de dirigintele clasei.

PĂRINȚII TREBUIE SĂ IA LEGĂTURA CU CADRELE DIDACTICE

Potrivit prevederilor legale, părintele, tutorele sau susţinătorul legal are obligaţia de a asigura frecvenţa şcolară a elevului în învăţământul obligatoriu şi de a lua măsuri pentru şcolarizarea elevului, până la finalizarea studiilor. În cazul în care părintele nu asigură şcolarizarea elevului pe perioada învăţământului obligatoriu (până în clasa a X-a, inclusiv), poate fi sancţionat cu amendă cuprinsă între 100 şi 1.000 de lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunităţii. Tot părintele este cel care răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii cauzate de elev. Mai mult decât atât, părintele are obligaţia să ia legătura cu învăţătorul sau dirigintele, cel puţin o dată pe lună, pentru a cunoaşte evoluţia elevului. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul cadrului didactic, cu nume, dată şi semnătură. Acelaşi regulament şcolar prevede că părintele elevului din învăţământul primar are obligaţia să-l însoţească până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor de curs să-l preia. În cazul în care părintele, tutorele sau susţinătorul legal nu poate să desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceşte o altă persoană.