Eliminare ruşinoasă pentru handbaliştii tricolori

Naţionala de handbal masculin a României a scris, sâmbătă, cea mai neagră pagină din istoria primei reprezentative. Cele patru titluri mondiale cucerite în urmă cu mai bine de treizeci de ani sunt şi vor rămâne, cu siguranţă, multă vreme de neatins. În play-off-ul de calificare în grupele preliminare pentru Campionatul European din 2016, din Polonia, România a fost învinsă cu 32-29 (15-13), în deplasare, de necunoscuta Finlanda şi a fost eliminată din calificări! Succesul chinuit din meciul tur, de la Chiajna, scor 32-30, nu i-a trezit pe... tricolori, neputincioşi în faţa unor jucători lipsiţi de valoare, dar motivaţi de tricoul pe care îl poartă. În mandatul antrenorului Eliodor Voica, numit în funcţie la începutul anului 2012, România a obţinut următoarele rezultate: locul 4 în Grupa a 4-a preliminară a CE din 2014 (0 puncte în 6 meciuri), locul 2 în Grupa a 7-a preliminară a CM din 2013 (după Belarus) şi calificarea în play-off-ul pentru CM din 2015, care se va disputa în luna iunie, împotriva vicecampioanei olimpice, Suedia.

Revenind la meciul de la Karjaa, cu Finlanda, mai trebuie spus că România a fost condusă în permanenţă, chiar şi cu opt goluri, doar în ultimele cinci minute formaţia noastră reuşind să limiteze proporţiile scorului. Pentru naţionala condusă, încă, de Eliodor Voica au marcat Ramba 9g, Ghiţă 6g, Mihalcea 4g, Talas 3g, Acatrinei 2g, Asoltanei, Cristescu, Fenici, Rotaru şi Şandru - câte 1g.

Nicuşor Constantinescu, preşedintele campioanei României, HCM Constanţa, singura echipă care reuşeşte să reprezinte la un nivel înalt handbalul masculin românesc, s-a declarat dezamăgit de contraperformanţa naţionalei: „Acest rezultat este o ruşine a sportului românesc. Altădată o echipă respectată în lume, campioană mondială, cu jucători de temut pe toate terenurile din lume, astăzi naţionala noastră de handbal masculin capotează în faţa unor amatori. Am sperat ca noua conducere a Federaţiei Române de Handbal să aducă schimbări majore, dar nu s-a întâmplat, deşi am propus acest lucru de nenumărate ori. Cel mai bun antrenor din România, Zvonko Sundovski, şi titularii lui HCM Constanţa, singurii jucători de handbal care ar putea să facă faţă cerinţelor handbalului modern din Europa, Ionuţ Rudi Stănescu, Laurenţiu Toma, George Buricea, Marius Novanc, Marius Stavrositu, Marius Sadoveac, Alexandru Csepreghi, Bogdan Criciotoiu, Bogdan Şoldănescu, ar fi putut, cu siguranţă, să se califice firesc pentru grupele Euro 2016. Dorim un răspuns ferm şi decizii ale Federaţiei Române de Handbal la întrebarea încotro merge handbalul masculin românesc. Am pus această întrebare în primul rând pentru iubitorii acestui sport din România şi mai ales pentru prestigiul tricolorului românesc, întinat de această pseudo-naţională a României”.