Elita arheologilor din întreaga lume, la Constanţa

Peste 50 de specialişti de renume din domeniul arheologiei, epigrafiei şi numismaticii, reprezentând 16 ţări, dezbat în această săptămână, la Constanţa, relaţiile intercomunitare din spaţiul pontic şi mediteranean în perioadele elenistică şi romană. Locul ales pentru desfăşurarea simpozionului internaţional cu tema „Interconnectivity in the Mediterranean and Pontic World during the Hellenistic and Roman Periods”, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC), nu este câtuşi de puţin întâmplător. Printre principalele argumente care au „cântărit” în organizarea acestui eveniment se numără faptul că oraşul de la malul mării este cel mai important centru cultural cu deschidere la Marea Neagră de pe teritoriul ţării noastre şi faptul că străvechiul pământ dintre Dunăre şi Mare „musteşte” de istorie. Mărturie stau siturile arheologice pe care le găzduieşte şi care permit o ilustrare „pe viu” a temei simpozionului.

ISTORIA, DIRECT LA SURSĂ De aceea, lucrările manifestării internaţionale a cărei deschidere oficială a avut loc ieri seară, în Aula „Adrian Rădulescu” a MINAC, vor fi completate de vizite de documentare la Histria, Adamclisi, Albeşti şi Mangalia. Prima dintre aceste vizite are loc astăzi, de la ora 16.00, la Histria, după lucrările simpozionului de la MINAC, desfăşurate începând cu ora 9.00. Mâine şi joi, de la aceeaşi oră, susţinerea pe secţiuni a lucrărilor va continua în Aula „Adrian Rădulescu” a MINAC. Ziua de vineri este dedicată exclusiv vizitelor de documentare în teren, la Monumentul triumfal Tropaeum Traiani de la Adamclisi, la Albeşti şi la Callatis.

SCHIMBURI DE IDEI „De când a fost descoperită navigaţia maritimă, au început să se înfiripe legături între populaţiile de la ţărmul mării. Dovadă sunt şi coloniile dobrogene, întemeiate de colonişti veniţi tocmai din Marea Egee. Aceste colonii au fost întemeiate tocmai cu scopul de a uşura relaţiile între această zonă a Mării Negre, bogată în resurse, şi metropole. Acest lucru este studiat în cadrul simpozionului, de la perioada elenistică, adică sfârşitul secolului al IV-lea î. Hr., până la începutul secolului I şi perioada romană, secolele I-VI”, a spus amfitrionul manifestării, directorul MINAC, dr. Gabriel Custurea.

„Am pregătit acest simpozion timp de doi ani. Este o întâlnire importantă pentru şcoala naţională de arheologie, deoarece ne facilitează lărgirea reţelei de contacte instituţionale, personale cu specialişti de valoare din instituţii ştiinţifice prestigioase. Sperăm ca prin confruntarea de idei să putem accede către un alt registru al cunoaşterii”, a spus, din partea Academiei Române, filiala Iaşi, co-organizatorul evenimentului, dr. Victor Cojocaru. „Constanţa era partenerul nostru cel mai indicat pentru organizarea unui asemenea eveniment, prin tradiţia istorică şi simbolică, dar şi prin valoarea MINAC, ca instituţie foarte importantă din punct de vedere ştiinţific, care se impune pe plan naţional şi internaţional”, a mai spus dr. Victor Cojocaru.

Manifestarea ştiinţifică de prestigiu este organizată de MINAC, în colaborare cu Academia Română, Filiala Iaşi, şi Waterloo Institute for Hellenistic Studies Ontario - Canada şi Complexul Cultural „Callatis” Mangalia. La eveniment participă specialişti din Germania, Turcia, Grecia, Italia, Spania, Franţa, Austria, Belgia, Danemarca, Bulgaria Rusia, Ucraina, Elveţia, Canada, Statele Unite ale Americii şi, bineînţeles, România.