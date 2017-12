Ellie White apare pe scenă ca Rihanna

Solista Ellie White a „umblat” recent la modalitatea în care se prezintă pe scenă. Ea şi-a schimbat culoarea părului, poartă acum bucle într-o nuanţă de ciocolatiu, iar ţinuta ei de scenă este alcătuită din câteva piese provocatoare, comandate de la Victoria\'s Secret. Artista mărturiseşte că diva internaţională Rihanna a fost un punct de inspiraţie atunci când a optat pentru schimbarea coafurii şi pentru ţinuta de scenă.

„Este prima schimbare semnficativă de look din ultima perioadă. Rihanna se numără printre cântăreţele mele preferate, mereu am admirat-o pentru vocea şi look-ul său, iar coafura ei este impecabilă. La rândul meu, am încercat buclele şi mi-am deschis părul. Acum are o nuanţă de ciocolatiu, însă plănuiesc să-l deschid şi mai mult. Băieţelul meu este cel mai încântat. Se joacă toată ziua cu mâinile în buclele mele. Încearcă să mi le aranjeze. Este tare haios“, a declarat Ellie White.

Solista a cheltuit în jur de 2.000 de euro pentru ţinutele de scenă, în special sutiene şi bustiere, comandate de la Victoria\'s Secret.