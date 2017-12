Ellie White va naşte mai devreme

Frumoasa cântăreaţă Ellie White, fosta solistă a trupei DJ Project, împlineşte nouă luni de sarcină în decembrie, însă copilul dă semne că nu mai are răbdare până atunci. Solista şi-a anunţat fanii încă de acum două săptămâni că sarcina ei a devenit mai dificilă în ultima perioadă şi că bebeluşul vrea să vină pe lume mai devreme, iar acum, medicii iau în calcul varianta unei naşteri premature. „Doamna doctor mi-a spus că există varianta să îl aduc pe lume pe bebe mai devreme. Se pare că nu mai are răbdare. Am mari emoţii, însă sunt sigură că va fi totul bine!”, a declarat solista.

Ellie White va aduce pe lume un băieţel, primul ei copil, rodul dragostei cu managerul ei, Doru Tincă, cei doi fiind logodiţi de mai bine de patru ani. Anul viitor, ei plănuiesc să se căsătorească. Ellie va reveni pe scenă la finalul acestui an, pentru concertele de Crăciun şi Revelion.