Emanuel Gyenes a urcat pe locul 29 în Raliul Dakar 2018

Marți s-a disputat etapa a 4-a din Raliul Dakar 2018, traseul fiind o buclă în jurul orașului de coastă San Juan de Marcona, cu 330 km de probe speciale cronometrate la categoria moto. „În etapa a patra am avut cea mai lungă probă specială de până acum. Au fost 330 de km pe un teren cu nisip foarte variat. 100 dintre acești km i-am parcurs în dune, unele la altitudini de peste 2.000 de metri. Startul a fost unul diferit. Marc Coma a vrut sa reediteze starturile care se făceau pe malul Oceanului Atlantic în ultimele etape ale edițiilor din raliu care se terminau lângă Lacul Roz, din Dakar, Senegal. Am pornit de pe malul Pacificului, aliniați în rânduri de câte 15 motocicliști, iar eu am plecat de pe a treia linie. A fost un start bun, pentru că am pornit primul de pe linia mea și am reușit să nu stau în praful celorlalți concurenți. La kilometrul 180 al probei am lovit cu pinionul o piatră, însă lanțul nu s-a rupt și am putut continua. În etapa a 5-a, mergem către Arequipa, în ultima etapă peruană. Joi vom părăsi Atacama și urcăm în Bolivia, urmând să ajungem în La Paz, unde vineri este programată ziua de pauză”, a povestit singurul român prezent în Dakarul sud-american de anul acesta, Emanuel Gyenes, care după patru etape din totalul de 14 se află pe locul 29 în clasamentul general.

Gyenes a terminat etapa de marți pe locul 29, la 33 de minute și 11 secunde de învingător, francezul Adrien van Beveren. Acesta a preluat și conducerea în clasamentul general, cu timpul cumulat de 11 ore, 3 minute și 23 de secunde. La general, Gyenes este tot al 29-lea, având un handicap de 1 oră, 34 de minute și 12 secunde față de lider. În ceea ce privește clasa auto, tot francezii au fost la putere. Sebastien Loeb a câștigat etapa, iar Stephane Peterhansel a rămas primul la general.

SUNDERLAND ȘI VILLAS-BOAS AU ABANDONAT

Raliul Dakar își păstrează și în acest an renumele de cea mai dură competiție de anduranță din lume, în primele patru etape ale ediției aniversare 21 de motocicliști fiind nevoiți să abandoneze, printre care și câștigătorul de anul trecut, Sam Sunderland (KTM). Britanicul era lider al clasamentului general și a abandonat după un accident suferit în ultima parte a etapei a patra din deșertul peruan, fiind evacuat de urgență în tabără din cauza rănilor lombare, conform diagnosticului preliminar.

Sunderland a căzut într-o groapă din deșertul peruan Ica, în timp ce căuta un punct de control. Potrivit managerului echipei KTM, Alex Doringer, britanicul a mai mers încă cinci kilometri înainte de a abandona din cauza durerilor la spate și a faptului că nu își mai simțea picioarele. Motociclistul a fost preluat și transportat de un elicopter. Sunderland și-a revenit, dar a fost trimis la un spital din Lima, pentru investigații amănunțite. Înaintea etapei a patra, Sam Sunderland conducea în clasamentul general cu un avans de peste patru minute și jumătate, după ce câștigase două dintre primele trei etape.

Tot în etapa a patra a abandonat și Andre Villas-Boas, fostul antrenor al echipelor de fotbal FC Porto, Tottenham, Chelsea și Zenit, care participa în premieră, la clasa auto, la volanul unui autovehicul 4x4 al echipei Toyota Overdrive. Clasat pe locul 41 după trei etape, Villas-Boas nu s-a descurcat pe dunele din apropierea portului San Juan de Marcona, suferind dureri lombare și având nevoie de intervenția elicopterului pentru preluarea de pe traseu. La bivuac, medicii nu au constatat probleme medicale majore la pilotul portughez. Peste 50 de piloţi au abandonat deja în această competiție, care se va încheia pe 20 ianuarie.

Miercuri este programată o etapă lungă de 774 km, între San Juan de Marcona și Arequipa, cu o specială de 266 km, integral pe nisip.

