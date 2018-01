Gyenes urcă în ierarhia generală

Emanuel Gyenes, pilotul Autonet Motorcycle Team, angrenat în cea de a 40-a ediție a Raliului Dakar, ocupă locul 35 în clasamentul general provizoriu după primele două etape ale cursei. El s-a clasat pe locul 37 în etapa a doua, disputată duminică, în jurul localității peruane Pisco, și câștigată de spaniolul Joan Barreda Bort, urmat de francezul Adrien van Beveren și de austriacul Matthias Walkner.

A fost prima etapă „adevărată” de Dakar, cu 267 km de probă specială într-o buclă în jurul orașului Pisco. Primii 40 de km au fost parcurși printr-un canion, au urmat platouri și dune foarte înalte, o reîntâlnire deloc simplă cu deșertul Atacama, cel mai arid din lume. Mani a concurat în acest deșert ultima dată în 2012 și în dune înalte nu a mai fost din 2016, când în Raliul Marocului au fost incluși câțiva kilometri, așa că această a doua etapă din Dakar 2018 a reprezentat o readaptare la deplasarea prin nisip.

„În prima etapă am pierdut ceva timp cu găsirea unui way point (punct GPS), dar acea primă probă specială a fost o încălzire bună. A doua probă a fost una destul de lungă, cu mult nisip. Pe traseu am găsit foarte multe maşini răsturnate, împotmolite (n.r. - inedit a fost faptul că motocicliștii au luat startul după concurenții de la categoria auto!). Și noi motocicliştii am avut probleme, în unele locuri a trebuit să ieşim ca dintr-o pâlnie din dune. A fost destul de cald şi din cauza aceasta nisipul a devenit şi mai moale. Mă bucur că după ce s-a mai consumat din carburant şi s-a mai uşurat motocicleta am reuşit să depăşesc destul de mult şi să recuperez din pierderea de timp suferită în prima etapă, deși a fost dificil din pricina prafului ridicat de motocicletele și quadurile care au pornit in fața mea. Nu a fost deloc ușor, a fost foarte mult nisip”, a declarat Gyenes, care după două etape ocupă locul 35 în clasamentul general.

La clasa auto s-a impus pilotul francez Cyril Despres, urmat de alți doi colegi de la Peugeot! Despres și copilotul său David Castera au fost urmaţi de francezii Stéphane Peterhansel și Jean Paul Cottret, la 48 secunde, şi de echipajul Sébastien Loeb (Franţa) - Daniel Elena (Monaco), la 3,08 minute. Câştigătorul primei etape, qatarianul Nasser Al-Attiyah (Toyota), a terminat pe locul 8, la 14 minute și 51 de secunde de învingător, astfel că a picat pe locul 5 la general. Cyril Despres a devenit noul lider la general, urmat de Peterhansel la 27 secunde și de echipajul Giniel De Villiers (Africa de Sud) - Dirk Von Zitzewitz (Germania/Toyota), la 5,44 minute. Al patrulea este Loeb, la 6,09 minute.

În etapa de luni, a treia, participanții în Dakar 2018 merg de la Pisco la San Juan de Marcona, pe distanța de 504 km. Proba specială are 296 de km şi abundă în canioane şi dune.

