Emma Watson îşi acceptă imperfecţiunile

Este o divă în devenire şi pe lângă talent arată şi bine, dar actriţa britanică Emma Watson nu a fost mereu sigură pe avantajele sale. În vârstă de 22 de ani, starleta recunoaşte că a învăţat să-şi accepte formele, ceea ce le sfătuieşte şi pe admiratoarele ei tinere să facă. ”Am fost într-o etapă când îmi doream să arăt ca un model, dar am forme şi şolduri şi în final trebuie să accepţi ce eşti. Greutatea mea a oscilat de la mărimea şase la zece. Îmi tot spun că sunt o fiinţă umană, una imperfectă, care nu este făcută să semene cu o păpuşă şi ceea ce sunt ca persoană este mult mai important decât ca într-un anumit moment să arăt drăguţ”, a declarat Emma Watson. În plus, actriţa critică presiunea constantă pe care o trăiesc femeile ca să slăbească. ”Spunem că ea vine de la bărbaţi, dar ea vine de la noi. Dar ne distrugem încrederea, dacă ne punem la slăbit, aşa că încerc să nu o fac”, a completat starul.

Emma Watson afirmă că nu va accepta compromisuri în ceea ce priveşte aspectul său, venind din partea industriei filmului. În noul său film intitulat ”The Perks Of Being A Wallflower” vrea să se distanţeze de imaginea de copil care a făcut-o celebră în seria ”Harry Potter”. A învăţat să îşi gestioneze şi viaţa personală, preferând să se bucure de intimitate şi nu de celebritate cu orice preţ. Actriţa are, în prezent, o relaţie cu Will Adamowicz, student ca şi ea şi vrea ca ei să se bucure de viaţa lor personală ca oameni obişnuiţi. ”Îmi doresc să-mi fi spus cineva pe vremea când aveam 15 ani să accept dragostea aşa cum e şi pe care cred că o merit. Aş fi avut o altă atitudine faţă de relaţiile mele de până acum. Îmi place ideea de a controla calitatea celor care intră în viaţa noastră”, a declarat actriţa într-un interviu acordat revistei ”Glamour”, pentru coperta căreia a şi pozat.

Popularitatea de care se bucură însă Emma Watson nu este întotdeauna de bun augur. Actriţa tocmai a fost numită cea mai periculoasă vedetă din spaţiul virtual, întrucât descărcările unor conţinuturi cu sau despre ea sunt o uşă deschisă pentru viruşii informatici. Reprezentanţii companiei de securitate online McAfee au declarat că utilizatorii care caută să descarce conţinuturi cu Emma Watson sunt de 12 ori mai predispuşi să îşi viruseze computerul. În 2011, cea mai periculoasă vedetă din spaţiul virtual a fost top modelul german Heidi Klum.