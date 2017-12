Emoții maxime pentru Gică Hagi

Victoria obținută de FC Viitorul luni seară, la Giurgiu, în confruntarea cu Astra, din etapa a treia a play-off-ului Ligii 1, scor 2-1 (A. Chiţu 13, Săpunaru 20-autogol / D. Florea II 39), a reprezentat încă un pas important făcut de fotbaliștii antrenați de Gheorghe Hagi în lupta pentru titlu. O partidă în care Viitorul a avut o primă jumătate de oră foarte bună, însă cele două lovituri de la 11 metri ratate de Aurelian Chiţu și Florinel Coman puteau întoarce soarta meciului. Din fericire pentru Viitorul, Astra a ratat și ea un penalty, prin Daniel Florea II, astfel că avantajul minim a fost menținut până la final de jucătorii constănțeni.

„Cred că ați văzut cu toții o echipă tânără, care a ajuns sus. Ne batem pentru câștigarea campionatului. Am avut 30 de minute extraordinare, incredibile, cu un fotbal nemaipomenit, în care am avut șansa să terminăm meciul. Dar tocmai tinerețea ne-a adus ca în următoarele 60 de minute să ajungem în situația să ne apărăm în fața unei echipe valoroase, cu jucători experimentați și am făcut greșeli inadmisibile. Am dat ocazia ca la un moment dat meciul să fie ca și pierdut. Am tras de rezultat, am dat cu ea lungă, dar le-am spus că trebuie să înscriem ca să facem rezultat, trei puncte, un punct. Cred că a fost bine. E fericire mare. Confirmăm că merităm să fim în play-off. Am trimis în teren în a doua repriză jucători tineri. Ne bucurăm de momentul acesta. E fantastic în momentul de față cum arătăm. Nu credea nimeni din România în momentul de față, nici eu, că noi putem să fim pe primul loc. Mergem să producem minunea. Fiecare meci este un test important pentru noi”, a declarat Gică Hagi după victoria de la Giurgiu.

Managerul tehnic al Viitorului speră ca echipa să continue seria rezultatelor pozitive, astfel încât să se mențină pe prima poziție: „Am arătat că merităm acest moment. Trebuie să știm să jucăm la rezultat. Învățăm multe. Echipa arată mai responsabilă decât anul trecut. Urmează Craiova, acasă, trebuie să-i batem, nu avem voie să greșim”.

Gică Hagi a fost foarte mulțumit de jocul prestat de atacantul Florinel Coman în prima repriză a întâlnirii de la Giurgiu, dar și de evoluția mijlocașului Dragoș Nedelcu: „Ce a făcut Coman în prima repriză, mă scuzați, dar ce să mai comentăm. El să rămână cu picioarele pe pământ, să muncească. A doua repriză am jucat cu trei jucători născuți în 1998. Plus Nedelcu, născut în 1997. Cum a jucat Nedelcu, mijlocaș central, nu știu dacă a greșit o minge. Producem jucători. Riscăm rezultatul, pentru că nu avem obiectivul de a fi campioni. Dacă se întâmplă, e ceva incredibil. Vom vedea”.

Gheorghe Hagi a recunoscut că a greșit la al doilea penalty irosit de echipa sa: „La primul trebuia să-l bag pe Coman să bată, la al doilea am zis să bată Coman, când a luat-o Roșu. Am greșit-o și eu. Așa e fotbalul”.

În etapa a 4-a din play-off, FC Viitorul va primi vizita echipei CS Universitatea Craiova, partida fiind programată joi, 6 aprilie, de la ora 18.00, pe terenul „Central” din cadrul Complexului Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu.

Clasament play-off: 1. FC VIITORUL 33p (golaveraj: 5-2), 2. FCSB 30p (5-4), 3. CFR 28p (7-5), 4. Craiova 24p (1-4), 5. Dinamo 23p (1-2), 6. Astra 23p (3-5).

Celelalte meciuri din etapa a 4-a a play-off-ului vor avea loc astfel - miercuri, ora 21.00: Dinamo București - CFR Cluj; joi, ora 20.30: Fotbal Club FCSB - Astra Giurgiu. Toate întâlnirile vor fi transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1și Look TV.

