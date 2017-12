Erdogan susține că a aflat de la cumnatul său despre tentativa de lovitură de stat

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, afirmă că a aflat despre tentativa de lovitură de stat militară de la cumnatul său, explicând că iniţial nu a crezut, informează site-ul postului Al Jazeera. ”Vestea mi-a fost dată de cumnatul meu. Reacţia mea iniţială a fost să nu cred... Am avut o conversaţie cu directorul Serviciului Naţional de Informaţii, eram deja cu ministrul Energiei şi am decis să luăm o serie de măsuri. Una din primele măsuri s-a referit la protejarea familiei mele şi la mine; am luat un elicopter de unde eram, până la Dalman, iar apoi de la Dalman la Istanbul am mers cu avionul”, a declarat preşedintele Turciei. ”Când am ajuns la Istanbul, au fost unele momente dificile... Erau avioane F-16 care zburau la joasă altitudine cu viteze supersonice; de asemenea, existau eforturi de a teroriza zecile de mii de oameni adunaţi la Istanbul”, a subliniat Erdogan. ”Probabil că în complot sunt implicate alte ţări; organizaţia teroristă al lui Fehtullah Gulen este dirijată de cineva, va veni vremea când aceste legături vor fi descifrate. Trebuie să avem răbdare, dar nu cred că va dura mult. Justiţia funcţionează şi cred că toate aceste legături vor ieşi la iveală”, a spus Erdogan.

Preşedintele turc ar fi primit informații de la Moscova cu privire la iminența producerii unui puci, cu doar câteva ore înainte de declanşare, anunță agenția iraniană Fars News Agency (FNA), care citează surse diplomatice de la Ankara. Potrivit agenției, care preia informațiile vehiculate de presa arabă, surse diplomatice turce au declarat că Serviciul Național de Informații din Turcia a primit avertizări privind pregătirea unei lovituri de stat militare de la serviciile secrete ruse. Avertizările se bazau pe ”analiza datelor obținute de forțele ruse din regiune, în urma interceptării unor mesaje militare secrete și transmisiuni radio codate, care indicau faptul că armata turcă se pregătește de inițierea unei lovituri de stat”. Interceptările făceau în special referire la planul complotiștilor de a trimite mai multe elicoptere militare, care să vizeze hotelul unde se afla Erdogan, pentru a-l lua prizonier sau elimina. ”Sursele diplomatice nu erau sigure în ceea ce priveşte stația rusă care a interceptat transmisiunile, dar au spus că unitatea de informații a armatei ruse dislocată la Khmeimim, în provincia Lattakia din nordul Siriei, potrivit relatărilor, ar fi echipată cu un sistem electronic și de interceptare a convorbirilor capabil să adune informații extrem de sensibile”, notează agenția Fars.