Executare silită cu cîntec

Mai multe depozite vechi care au aparţinut SC “Euxin” SA, situate pe strada Comarnic din cartierul Viile Noi, firmă care şi-a cesionat construcţiile deţinute şi activele către două societăţi, dar care se află pe un teren revendicat, au fost, ieri, centrul unui scandal declanşat de venirea unui executor judecătoresc venit să execute silit proprietăţiile aflate pe terenul respectiv. Situaţia conflictuală dintre SC Comarnic SRL şi SC Expo Micro Km 5 SRL, chiriaşe ale Euxin SA, şi familia Voinea, cea care revendică construcţiile aflate pe terenul dat cu drept de folosinţă de Primăria Constanţa, datează din 1993, şi de atunci s-a derulat un maraton de procese, fiecare dintre cele două părţi sperînd să-şi cîştige dreptatea în instanţă. Celor două societăţi li s-au mai alăturat alte două, care îşi desfăşoară activitatea în aceeaşi incintă şi, de asemenea, se află în proces cu familia Voinea. După ani la rînd de procese şi prezentări în instanţă nu s-a ajuns la niciun rezultat între cele două tabere, fiecare dintre acestea susţinînd că dreptatea este de partea sa. Familia Voinea revendică 2,5 hectare unde, în prezent, îşi desfăşoară activitatea patru firme: SC Comarnic SRL, SC Expo Micro Km 5 SRL, SC Twin Peaks CO SRL şi SC Vepan Agrocoop SA. Adminstratorul SC Twin Peaks CO SRL, Adrian Bulamaci, spune că terenul revendicat nu a aparţinut niciodată familiei Voinea, ci a fost al unui cetăţean de origine germană, care a emigrat în 1936 în Germania şi, în urma unei convenţii, statul român a preluat terenul şi a rămas în proprietatea statului român. „Ei încearcă să spună, cu diverse texte, că ăsta e terenul, dar nu au niciun act cu care să dovedească”, a adăugat Bulamaci. „Mă chinui cu aceşti oameni care se dau drept proprietari din 1993. Familia Voinea a ajuns să ceară acest teren prin sistemul suveică care se foloseşte în mafia din Judecătoria din Constanţa. S-a dat o hotărîre definitivă în 1993 cum că o persoană a cumpărat în 1947 de la nu ştiu cine 2,5 hectare în Constanţa, în cartierul Viile Noi. Sec! Fără alte adăugiri”, a mai spus Bulamaci, susţinînd că nu este localizat terenul respectiv. Şi avocatul societăţilor Comarnic SRL şi Expo Micro Km 5 SRL spune că în hotărîrea judecătorească nu se menţionează absolut nimic despre Euxin, despre Comarnic SRL şi Expo Micro Km 5 SRL care, începînd cu 1993, au fost proprietari ai construcţiilor din zonă. „În ceea ce priveşte terenul, au un contract de închiriere care expiră în 2015, pe care l-au încheiat cu SC Euxin SA. Avem un recurs făcut. Probabil vom cîştiga şi totdată vom face contextaţie la executarea silită”, a declarat avocatul Viorel Papu, considerînd si el că se află „în zona crepusculară”, pentru că situaţia actuală depăseşte orice stadiu de normalitate. S-au făcut demersuri şi către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie de la Bucureşti pentru că la Curtea de Apel Constanţa, spun reprezentanţii societăţilor, nu au găsit răspunsurile pe care le căutau. Administratorul SC Vepan Agrocoop SA, Georgeta Pătraşcu, spune că după nenumărate procese, în 2002, cele patru societăţi au cîştigat procesul cu familia care revendică terenul şi atunci a fost dată o hotărîre irevocabilă. Însă familia Voinea a deschis alt proces în care, de această dată, Judecătoria Constanţa a desemnat, în iunie 2008, drept cîştigător pe cel care revendică construcţiile, hotărîrea fiind definitivă, dar nu irevocabilă. Cum era de aşteptat, procesul se va relua din nou, pentru că reprezentanţii celor patru societăţii au făcut recurs, la care s-a şi primit deja citaţie pentru data de 1 octombrie 2008, în care se precizează suspendarea provizorie a hotărîrii instanţei pînă se rezolvă recursul. Executorul judecătoresc Aurel Malciu a refuzat să comenteze faptul că făcea o execuţie silită în care era implicată o firmă care nu mai deţinea construcţiile respective, însă a citat din hotărîrea judecătorească a Curţii de Apel Constanţa: pîrîţii (SC Twin Peaks CO SRL şi SC Vepan Agrocoop SA) sînt obligaţi să lase în deplină proprietate şi posesie terenul de 5.709 metri pătraţi şi respectiv 8.624 (construcţiile ridicate şi terenul revendicat cum a fost identificat în raportul de expertiză). „În următoarea etapă se va face executare silită în forţă cu poliţie şi jandarmi”, a declarat Malciu. La execuţie a fost prezentă şi Adriana Alecu, fostă Voinea, care spune că tatăl său a cumpărat terenul folosit de cele patru societăţi. „Terenul nu este moştenire. Tatăl meu a cumpărat terenul cu mult timp înainte exact pe acest loc. Avem şi acte doveditoare”, a declarat Adriana Alecu.