Exercițiile fizice, cel mai bun „medicament“ în prevenirea unor boli grave!

Sportul este sănătate curată - spun tot mai mulți specialiști. S-au făcut chiar și studii care au demonstrat acest lucru. Cercetătorii au analizat 174 de studii care au fost publicate în perioada 1980-2016 și au descoperit că oamenii cu un nivel ridicat de activitate fizică pe săptămână au avut un risc mai scăzut de a face cancer de sân, de colon, diabet, boli ale inimii sau atac cerebral, scrie Agerpres. Cercetătorii au folosit o formulă denumită ”minutele MET” pentru a estima cât de multă activitate fizică asigură cel mai mare beneficiu pentru sănătate. Minutele MET măsoară cât de multă energie arde organismul în timpul activităților fizice. Rezultatele studiului au arătat cel mai mare beneficiu de la 3.000 la 4.000 de minute MET pe săptămână. O persoană poate obține 3.000 de minute MET incluzând activitatea fizică în rutina zilnică - spre exemplu, 10 minute de urcat trepte, 15 minute de făcut curățenie cu aspiratorul, 20 de minute de grădinărit, 20 de minute de alergare sau 25 de minute de mers de jos sau cu bicicleta. În condițiile în care din 1990 încoace populația îmbătrânește, iar numărul deceselor cauzate de boli cardiovasculare sau tipurile de diabet crește, este necesară o mai mare atenție și mai multe intervenții pentru a promova activitatea fizică în rândul publicului general, scrie coordonatorul studiului, Hmwe Kyu, profesor asistent la Institute for Health Metrics and Evaluation din Seattle al Universității Washington. ”Mai multe studii care folosesc cuantificarea detaliată a activității fizice totale vor ajuta la găsirea unei estimări mai precise pentru niveluri diferite de activitate fizică”, concluzionează studiul, publicat la 9 august în revista de specialitate BMJ. Cercetători de la University of Strathclyde din Scoția (Marea Britanie) și de la International Prevention Research Institute din Lyon (Franța) au reacționat într-un editorial la rezultatele acestui studiu. Cu toate că aduce laolaltă informații privind activitățile fizice și prevenirea maladiilor, acest studiu ''nu ne poate spune dacă reducerea riscurilor ar putea fi diferită în cazul în care se desfășoară o activitate fizică intensă de scurtă durată sau o activitate fizică de intensitate mai scăzută o perioadă mai lungă de timp'', remarcă autorii editorialului.