Există în România lăcaşuri de cult musulman care promovează idei fundamentaliste?

Reprezentanții Muftiatului Cultului Musulman din România, ai Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din România (UDTTMR) și cei ai Uniunii Democrate Turce din România (UDTR) solicită autorităților române ca, în această perioadă tensionată la nivel internațional, să acorde o mai mare atenție problemelor cu care se confruntă comunitatea musulmană din România și care, odată scăpate de sub control, ei cred că ar putea avea repercusiuni asupra întregii societăți. Este vorba despre existența, pe teritoriul României, a lăcașurilor de cult musulman în care se propagă idei religioase necunoscute, lăcașuri care nu au avizul Muftiatului Cultului Musulman din România. ”Despre existența lor și despre pericolul pe care acestea îl prezintă, noi, reprezentanții celor trei instituții, am atras atenția și în cadrul unei întâlniri pe care am avut-o la începutul anului cu parlamentarii constănțeni”, au transmis reprezentanții comunității musulmane din România, într-un comunicat. Pentru o gestionare cât mai eficientă a acestei probleme, reprezentanții Muftiatului Cultului Musulman din România, ai UDTTMR și cei ai UDTR consideră că trebuie urmat modelul din Marea Britanie, acolo unde lăcașurile în care se propagă fundamentalismul sunt închise. ”Nu vrem ca asupra unor comunități istorice, precum cea turco-tătară din România, care și-au câștigat un respect deosebit în România și care sunt parte a mozaicului etnic dobrogean, să planeze suspiciuni sau, mai rău, să fie marginalizate și chiar stigmatizate”, potrivit lor. De asemenea, ei solicită reglementarea legislativă a înființării și funcționării lăcașurilor de cult, cu precădere a celor islamice.

”DEPARTE DE NOI GÂNDUL DE A CREA PANICĂ SAU DE A NE EVIDENȚIA ÎN VREUN FEL ÎN SPAȚIUL PUBLIC ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ ȘI AȘA DESTUL DE AGITATĂ”.

”Considerăm că orice lăcaș de cult, indiferent de confesiune, trebuie să fie avizat de cultul căruia îi aparține și de alte instituții abilitate ale statului. Personalul care oficiază slujbe ar trebui să fie avizat atât de cultul respectiv, cât și de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice”, au precizat reprezentanții celor trei instituții, adăugând că orice alte voci care vin cu diferite opinii privind strategia de promovare a religiei islamice pe teritoriul României nu numai că nu sunt avizate, dar nu au nici studiile de specialitate în domeniul teologiei islamice, iar cel mai grav fapt este că nu își vor asuma eșecul în cazul unui eveniment similar cu cel din Franța. ”Profităm de această ocazie pentru a face un apel la cultele recunoscute oficial și la autoritățile administrației publice locale să ne ajute să identificăm toate lăcașurile de cult islamic existente pe teritoriul României”, au declarat șefii celor trei instituții.