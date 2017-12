Exodul medicilor români, restricţionat

Reintroducerea, din acest an, a rezidenţiatului pe post este un prim pas pentru limitarea plecării medicilor din ţară, prin atragerea acestora spre spitalele mai mici, în afara centrelor universitare, a declarat ministrul Sănătăţii, Attila Cseke. “Planul naţional de resurse umane face parte din Programul de guvernare. Ştiu că nu putem soluţiona de pe o zi pe alta problema plecării medicilor, dar este de datoria Ministerului Sănătăţii să ofere o perspectivă pe termen mediu şi lung celor care s-au dedicat acestui domeniu. Un prim pas pe această cale este şi introducerea din nou, în acest an, a rezidenţiatului pe post, de tip B, prin care medicii vor putea fi atraşi spre spitalele mai mici, în afara centrelor universitare”, a declarat ministrul. Potrivit datelor Colegiului Medicilor din România (CMR), anul trecut au plecat să muncească în străinătate cel puţin 1.700 de medici după ce, în 2008, plecaseră 2.100, iar cu un an înainte 1.500 de medici părăsiseră ţara. Şi la Constanţa deficitul de medici este unul de luat în seamă, numai în ultimul an, cel mai mare spital din judeţ - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă - rămânând fără 15 medici, pe diferite specialităţi. “Preferă să plece să lucreze în spitalele din străinătate, acolo unde munca le este răsplătită corespunzător, mai ales din punct de vedere financiar”, spunea, zilele trecute, purtătorul de cuvânt al SCJU, dr. Florian Stoian, care, anunţa, de asemenea, un colaps în Sănătate, asta dacă bugetul unităţii sanitare nu va fi suplimentat. Există un deficit grav de medici în discipline de maximă importanţă, de exemplu anestezie terapie intensivă şi medicină de urgenţă. Reprezentanţii CMR se aşteaptă ca începând de luna viitoare să se manifeste un nou val al acestui exod al halatelor albe, pentru că 2.400 de medici români şi-au negociat plecarea în străinătate încă de la sfârşitul anului trecut, cu ocazia târgurilor de joburi. Cum întregul corp medical din România cuprinde aproximativ 41.000 de doctori, se poate spune că situaţia este disperată. În acest ritm, în mai puţin de zece ani România va experimenta un colaps al sistemului de sănătate, avetizează preşedintele CMR, prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, preşedintele CMR. Potrivit recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în momentul în care migraţia medicilor într-o ţară depăşeşte 2%, statul trebuie să introducă cod roşu şi să ia măsuri.

DESCENTRALIZARE. În discuţiile cu reprezentanţii locali ai angajaţilor din sistemul sanitar, Attila Cseke s-a referit şi la descentralizare, subliniind că acest proces reprezintă, în acest moment, una dintre soluţiile de eficientizare a sistemului sanitar din punct de vedere financiar şi organizatoric. “Vrem să facem descentralizare, însă, pentru corectitudine, înainte de a transfera managementul spitalelor către autorităţile locale, avem de făcut doi paşi foarte importanţi. Pe de o parte, analizăm situaţia prezentă a spitalelor şi acolo unde e necesar vom propune reorganizarea, iar pe de altă parte, pentru o finanţare corectă, vom egaliza tariful pe caz ponderat pentru spitalele de acelaşi rang şi cu aceleaşi competenţe”, a declarat ministrul Sănătăţii. Cu acelaşi prilej, demnitarul le-a explicat reprezentanţilor autorităţilor locale că, din punct de vedere financiar, spitalele vor avea în continuare contract cu casele de asigurări de sănătate. Ministerul Sănătăţii va transfera către autorităţile locale, respectiv judeţene, atât managementul spitalului, cât si supravegherea asupra acestui contract.