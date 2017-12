Exproprierile, adevărata problemă a Autostrăzii Soarelui

AUTOSTRADA SOARELUI, VITEZA LUMINII STINSE. Proiectul Autostrăzii Soarelui a fost demarat la începutul anilor 2000 de Miron Mitrea, fost ministru al Transporturilor. În 2004, când mandatul PSD s-a terminat, s-a blocat şi proiectul autostrăzii Soarelului, care, din nefericire, nu ajunsese în fizic decât până la Cernavodă. Din 2004 şi până în prezent, toate Guvernele nu au reuşit să finalizeze cei 54 de kilometri rămaşi din această autostradă. Între 2004 şi 2010, la cârma Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii (MTI) au trecut cinci miniştri, fiecare cu propria variantă a tronsonului de autostradă şi cu propriul anunţ privind încheierea lucrărilor de construcţie a autostrăzii, care, evident, nu s-au terminat nici până acum. Ultimul anunţ de gen aparţine actualului ministru al Transporturilor, Anca Boagiu, care, în noiembrie 2010, trâmbiţa că Autostrada Soarelui va fi finalizată la sfârşitul anului 2011. Cum nici acest termen nu poate fi respectat, Anca Boagiu începe să caute vinovaţi, primul pe lista ministrului fiind preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu. Dacă până în anul 2009, MTI se putea plânge că eforturile îi sunt îngreunate de birocraţia autorităţilor locale, odată cu modificarea legislaţiei privind autorizarea investiţiilor de interes naţional, aşa cum este şi Autostrada Soarelui, autorităţile locale sau judeţene nu mai au nicio putere, totul fiind în mâinile ministerului. Cu toate astea, reprezentanţii MTI se plâng că nu pot efectua lucrările din cauza unui certificat de urbanism care nu a fost emis de CJC. Adevărata problemă nu este însă la autoritatea judeţeană, ci tot la minister, care nu a fost în stare în ultimii şapte ani să facă exproprierile necesare pe terenurile pe unde urma să treacă autostrada. În replică la acuzele ministeriale, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat: „Reprezentanţii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa aşteaptă să se facă exproprierea terenurilor pentru a putea executa lucrări de descărcare arheologică. În prealabil însă, Ministerul Transporturilor trebuie să deţină acel teren, prin expropriere. Aceasta este, de fapt, problema autostrăzii: exproprierile care nu s-au făcut. Doresc ca împreună cu constructorul şi Ministerul Transporturilor să reuşim să ducem la bun sfârşit acest proiect, sau mai bine zis acest episod tragic al autostrăzii Bucureşti-Constanţa”.

INDOLENŢA GUVERNANŢILOR. Pentru a evita pe viitor alte acuze nefondate ale guvernanţilor, preşedintele CJC a semnat, ieri, în alb, 10 certificate de urbanism, câte unul pentru fiecare variantă posibilă a tronsonului cu probleme al autostrăzii, situat între Cernavodă şi Medgidia, cu o lungime de 14,2 kilometri. “Nu certificatele de urbanism reprezintă problema, ci exproprierile. Sunt oameni care nici nu ştiu că autostrada trece pe terenul lor. Sunt unii care acum îşi pregătesc terenurile, taie via, toaletează pomii etc.”, a spus Constantinescu. Unul dintre cei afectaţi de nesimţirea Ministerului Transporturilor este Panait Trantu, proprietarul unei suprafeţe considerabile de teren: “Se pare că voi fi expropriat. Este un lucru care ne încurcă foarte tare. Ne expropriază o suprafaţă foarte mare care ne împarte suprafaţa totală de vie în două tarlale, fapt care ne va îngreuna foarte mult accesul pe una din părţi. Nimeni de la Ministerul Transporturilor nu a venit să ne spună despre expropriere. Noi am auzit de mai mult timp că se poate întâmpla aşa ceva, dar nimeni de la Ministerul Transporturilor nu ne-a transmis nimic, nici verbal şi nici în scris”. Indolenţa guvernanţilor provoacă o pagubă dublă lui Panait Trantu. Via a fost realizată cu fonduri europene, bani care, în condiţiile actuale, vor fi pierduţi. Preşedintele CJC a explicat că aceste lucruri trebuia făcute în timp, pentru a da posibilitatea oamenilor să îşi regândească investiţiile. “Până acum nu au existat exproprieri făcute în Constanţa pentru acest tronson de autostradă. Pe niciuna din variantele existente. Există doar o atitudine de bătaie de joc faţă de proprietarii care investesc, care încearcă să creeze locuri de muncă”, a spus Constantinescu.

Istoric Autostrada Soarelui, tronson Cernavodă - Medgidia - Constanţa

PREAMBUL

- Anii 103-105 dH - Arhitectul sirian Apolodor proiectează şi execută pentru împăratul Traian podul peste Dunăre de Ia Drobeta Turnu Severin. Cu ocazia inaugurării, împăratul Traian atacă Dacia.

- Anii 107-109 dH - După cucerirea Daciei, armata romană prelungeşte drumul pietruit care lega Dunărea (la Dierna) cu interiorul Daciei până la Apulum (Alba-Iulia), Potaissa (Turda), Napoca (Cluj-Napoca] şi Porolissum (Moigrad) (aproximativ 480 km).

- Anul 275 dH - După retragerea legiunilor romane din Dacia, pe fostul teritoriu ocupat rămâne o reţea de 12.000 de km de drumuri pietruite construite în 169 ani (ritm de construcţie de 71 km/an).

Dintre cei 12.000 de km, pe teritoriul actualului judeţ Constanţa se aflau aproape 350 km, dintre care 100 km făceau parte din categoria drumurilor imperiale (un fel de autostradă romană).

- 18 iulie 2005 - Consiliul Judeţean Constanţa eliberează Certificatul de urbanism nr. 58 pentru tronsonul de autostradă Cernavodă - Medgidia - Constanţa, inclusiv centura de ocolire a municipiului

- noiembrie 2005 - Ministrul Transporturilor Gheorghe Dobre declară că Autostrada Soarelui va fi finalizată în anul 2008

- 02 august 2007 - Consiliul Judeţean Constanţa eliberează Certificatul de urbanism nr. 122 pentru centura de ocolire a municipiului Constanţa

- 27 februarie 2008 - Consiliul Judeţean Constanţa eliberează Certificatul de urbanism nr. 46 pentru tronsonul de autostradă Cernavodă - Medgidia - Constanţa

- 31 august 2008 - Ministerul Culturii îi atrage atenţia ministrului Radu Berceanu că lucrările de cercetare şi descărcare arheologică s-au făcut cu o firmă care nu este abilitată să desfăşoare astfel de lucrări.

- 11 martie 2009 - Ministrul Radu Berceanu anunţă că Autostrada Soarelui va fi gata în primăvara anului 2011. Sunt desemnaţi constructorii pentru cele două tronsoane (Cernavodă -Medgidia şi Medgidia - Constanţa)

- 16 martie 2009 - Ministrul Radu Berceanu anunţă că pe Autostrada Soarelui se va circula începând din luna aprilie a anului 2011.

- 2 iulie 2009 - Ministrul Radu Berceanu identifică primul „duşman\" al construcţiei de autostrăzi în România: dacii lui Burebista care s-au apucat să construiască fortificaţii pe viitorul traseu al autostrăzii

- 7 septembrie 2009 - CNADR comunică constructorului necesitatea modificării traseului pe tronsonul Cernavodă - Medgidia ca urmare a vestigiilor descoperite de arheologi pe tarseul iniţial. Pe lângă dacii lui Burebista, pe lista \"duşmanilor\" construcţiei de autostrăzi se alătură romanii din Legiunile a XIII a Gemina şi a IV a Macedonica.

- 29 octombrie 2009 - CNADR avizează noul traseu pentru segmentul Cernavodă - Medgidia

- 24 februarie 2010 - CNADR semnează contractul de consultanţă cu o firmă de avocatură pentru efectuarea expropierilor necesare traseului autostrăzii

- Iulie 2010 - CNADR predă către constructorul COLAS terenul aferent unui segment de doar 5 km din totalul de 20 km (segmentul Cernavodă - Medgidia)

- 15 august 2010 - Acelaşi Radu Berceanu anunţă că pe Autostrada Soarelui se va circula începând din iunie 2011, cel puţin pe un singur fir.

- 10 noiembrie 2010 - Ministrul Anca Boagiu anunţă că Autostrada Soarelui va fi finalizată la sfârşitul anului 2011

- 15 februarie 2011 - Reprezentantul la Constanţa al ministrului Anca Boagiu începe identificarea \"vinovaţilor de serviciu\" pentru întârzierea finalizării autostrăzii. După o scurtă analiză, se hotărăşte că Nicuşor Daniel Constantinescu este rudă directă cu dacii şi romanii.

- 8 martie 2011 - Ministrul Anca Boagiu \"identifică\" un nou duşman al finalizării autostrăzii, pe francezii de la COLAS (rude îndepărtate cu romanii lui Berceanu prin alianţă cu galii)

- 11 martie 2011 - Un cutremur devastator loveşte Japonia. Printre obiectivele distruse se numără autostrada Tohoku.

- 24 martie 2011 - După 13 zile de lucru intens, autostrada Tohoku este redeschisă pe o lungime de 300 km.

- 14 martie 2011 - Ministrul Anca Boagiu declară că Autostrada Soarelui va fi finalizată în anul 2012

-14 martie 2011 - Din 760 de imobile necesar a fi expropriate pe tronsonul Cernavodă - Medgidia, au fost rezolvate doar 4,6% din exproprieri.

- 31 martie 2011 - Proprietarii de culturi viticole din zonă încep lucrările agricole specifice (legatul şi tăiatul viţei de vie). Până la această dată nici unul dintre aceştia nu a fost anunţat oficial despre expropriere, nu s-au făcut evaluări şi nici măsurători în teren.