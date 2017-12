Expunerea îndelungată la substanțe toxice îi afectează și pe copiii muncitorilor

Viața modernă ne pune în fața unor alegeri complexe adesea cu implicații serioase cu privire la sănătatea noastră și a celor dragi. Siguranța unui loc de muncă nu ar trebui să fie singurul criteriu atunci când alegem un loc de muncă, ci și consecințele slujbei asupra sănătății. Noile studii arată însă că locurile de muncă cu potențial toxic pot afecta și famiile angajaților. S-a descoperit recent că până și copiii muncitorilor din cadrul fabricilor de dispozitive semiconductoare ale companiei Samsung din Coreea de Sud sunt victimele toxicităţii la care au fost expuşi părinţii lor, confruntându-se cu numeroase probleme de sănătate.

În ultimii ani, Samsung Corporation s-a confruntat cu numeroase acuzaţii în legătură cu sănătatea unora dintre muncitorii săi din Coreea de Sud. Familiile acestora şi activiştii din domeniul muncii denunţă condiţiile de muncă de la fabricile de dispozitive semiconductoare ale companiei care au condus la o creştere a numărului de cazuri de leucemie şi alte cancere în rândul muncitorilor. Ediția din Coreea de Sud a site-ului The Huffington Post şi partenerul său media, The Hankyoreh, au relatat că o expunere pe termen lung la substanţe chimice toxice afectează nu numai muncitorii, ci şi copiii acestora din cauza efectelor toxicităţii asupra funcţiei reproductive. Problema contaminării copiilor este de multe ori ascunsă deoarece părinţii se simt responsabili de acest lucru. Mai mult, este dificil pentru cei care de cele mai multe ori nici nu se gândesc să învinuiască fabrica pentru propria boală să facă o legătură între îmbolnăvirea copiilor lor şi locul de muncă.

PROBLEME ASCUNSE Samsung Electronics şi SK Hynix neagă legătura între condiţiile de muncă în fabricile de dispozitive semiconductoare şi impactul toxicităţii asupra funcţiei de reproducere. The Hankyoreh prezintă cazul unei familii al cărei băiat, Gunoo, acum în vârstă de 15 ani, care se luptă cu diareea de când s-a născut, iar complicaţiile ulterioare nu sunt cunoscute. Gunoo a prezentat probleme încă de la naştere şi a fost supus mai multor intervenţii chirurgicale în primele luni de viaţă. Hee-eun, mama lui Gunoo, este convinsă că ea este cea care i-a cauzat aceste probleme fiului ei. Aceasta a lucrat în fabrica Samsung Electronics din Onyang între anii 1991 - 1998. 15 muncitori trăiau într-un dormitor de 83 de metri pătraţi şi lucrau 12 ore pe zi, în două ture. Începând din 1993, programul a devenit mai permisiv, iar Hee-eun a început să se întâlnească cu viitorul ei soţ. A rămas însărcinată cu Gunoo cu o săptămână înainte de a pleca de la Samsung Electronics. „Compania îmi făcea tot felul de cadouri de sărbători. Cum ar fi o maşină de spălat vase sau un cuptor cu microunde. Când am primit aceste obiecte, am simţit că lucrez pentru o companie bună deşi eram extenuată. Colegii mei de muncă aveau în jur de 25 de ani aşa că nu se punea problema copiilor; problemele de sănătatea şi menstruaţia neregulată erau considerate ceva obişnuit”, a povestit femeia.

După doi ani, percepţia ei s-a schimbat. După ce s-a întâlnit cu foste colege de muncă care deveniseră mame, au discutat despre moartea sau bolile cu care se confruntau alţi muncitori, despre infertilitate şi avorturi. În prezent, Hee-eun suferă de cancer de tiroidă, artrită reumatoidă, meningită şi cancer epitelial, pentru care urmează tratament periodic. „Vreau să dorm măcar o noapte fără dureri”, îşi exprimă Hee-eun cea mai ferventă dorinţă. Femeia de 42 de ani, care a suferit un avort spontan când era însărcinată în 26 de săptămâni în 2007, a decis să nu mai aibă alţi copii.