Făgădău, în fruntea defilării nimănui, în mijlocul oraşului gol! Avem imagini!

Din păcate pentru noi, constănţenii, Ziua oraşului a venit şi a trecut. Însă, în acest an nu fără să lase urme. Încercând să improvizeze ceva de ultim moment care să salveze cât de cât onoarea administraţiei locale care nu a fost în stare, în ultimii ani să organizeze ceva..., Făgădău a fost lovit de o idee şi, fără să stea pe gânduri, a împărtăşit-o trepăduşilor săi: „Băi, ce putem să facem care să fie numeros, fără să ne agităm prea mult şi, cel mai important, să nu ne coste nimic? Ştiu eu: o defilare, căci nu este ruşine să preluăm lucrurile bune de la înaintaşi”. Drept urmare, zis şi făcut. S-a dat sfoară pe plaiul urban şi a rezultat un eveniment chinuit sub formă de paradă/ defilare penibilă. Singur a gândit – şi probabil i s-a părut o idée bună – şi singur a şi defilat, căci locuitorii serioşi ai oraşului sunt la muncă la ora 16.00, când a început şmecheria. Oricum, curiozitatea stârnită în rândul constănţenilor s-a apropiat periculos de zero, deoarece defilarea a fost însoţită de… NIMENI!

Spunem BRAVO celor care au participat la iniţiativa comunistoidă a primarului unuia dintre oraşele care ar fi trebuit să fie printre cele mai moderne din România. Ştim, n-aţi avut încotro, iar unii dintre voi s-au bucurat că au scăpat de şcoală, antrenamente, etc. Nu este vina voastră că profesorii, antrenorii şi comandanţii din structurile MAI nu au putut să refuze o invitaţie a Primăriei Municipiului Constanţa la ORICE FEL de eveniment.

Aşa că, ruşine, Decebal Făgădău, că ai făcut singur un eveniment care nu a avut public! Constănţenii au fost jigniţi şi ignoraţi şi de această dată de Primărie, care le-a azvârlit o defilare comunistoidă, fără nicio noimă sau estetică, logică sau idee fotografică. Şi astfel, primarul constănţenilor s-a plimbat prin mijlocul oraşului gol, însoţit de figuranţii care n-au avut încotro, în fruntea defilării nimănui! Ah, de ce nu sunt mâine alegeri?!